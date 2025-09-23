Российские Ту-95 уже в зоне пусковых рубежей: есть угроза ракетного удара по Украине

Россияне подняли в воздух борта стратегической авиации, которые могут наносить удары по Украине с применением ракет Х-101. Стратегическая авиация врага уже находится в зоне пусковых рубежей. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Мониторинговые ресурсы сообщают об обнаружении в воздухе двух самолетов стратегической авиации Ту-95/Ту-160 над Каспийским морем. Есть угроза запуска крылатых ракет Х-101.
Впоследствии, мониторы уточнили, что была обнаружена авиагруппа из двух Ту-95МС в районе Цимлянского водохранилища в Волгоградской области.
"По предварительной информации борта отрабатывают имитацию пуска крылатых ракет Х-101, но не исключаем возможности реальных пусков ракет", - предупреждают мониторы.
Сколько самолетов стратегической авиации РФ держит вблизи Украины
По информации мониторингового ресурса "Tracking", ночью один Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" перелетел на Дальний Восток, на авиабазу "Украинка". Таким образом, сейчас на этой базе находятся два снаряженных самолета Ту-95МС.
По состоянию на 23 сентября вблизи Украины сосредоточено шесть Ту-95МС и два Ту-160, которые размещены на трех разных авиабазах: два Ту-95МС и два Ту-160 на "Энгельс-2", еще четыре Ту-95МС на "Дягилево".
Какие цели определила Россия для атак по Украине - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия значительно увеличивает производство дронов типа "Шахед" и уже определила ключевые цели для зимних ударов по Украине. Основной акцент оккупанты снова будут делать на атаках по энергетической инфраструктуре, рассказал авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "КБ Антонов" Константин Криволап.
По его словам, главная цель врага - разрушить украинские энергетические объекты. Он подчеркнул, что именно эффективность защиты энергосистемы будет определять, какой будет зима для украинцев - холодной или комфортной.
"Это надо абсолютно четко понимать. Вопрос в другом: готовы ли наши объекты к таким атакам и способны ли наши силы ПВО уменьшать их результативность?", - спросил Криволап.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред