Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Главное:
- В Украине подорожал кофе
- Цены на кофе повышают и на мировом рынке
Цены на продукты в Украине растут ежемесячно. Однако, если большинство базовых товаров дорожают на несколько гривен, то кофе уже приближается к цене 600 гривен за пачку.
Согласно данным Минфина, кофе Nescafe Gold весом 210 граммов, по состоянию на 23 сентября, стоит в среднем 588,60 гривны. Зато среднемесячная цена в августе на такую же упаковку составляла 549,56 гривны.
Почему растет цена на кофе
Издание Bloomberg сообщило, что фьючерсы на кофе колебались вблизи исторического максимума в условиях нестабильной торговли. Это происходит из-за того, что рыночные спекулянты сделали ставку на опасения, что тарифы и засуха приведут к уменьшению поставок со стороны ведущего производителя Бразилии.
Соответственно, когда стоимость кофе приближается к рекорду в мире, это влияет и на повышение ценников в Украине.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине сохраняется тенденция ежемесячного подорожания хлеба. До конца года цены вырастут в среднем на 11-23% в зависимости от вида продукции.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах зафиксировано некоторое снижение цен на куриные яйца. Неупакованные яйца в среднем стоят 4,77 грн за штуку, что эквивалентно 47,7 грн за десяток - это на 67 копеек дешевле по сравнению с серединой августа.
Накануне стало известно, что белокочанная капуста подешевела с 9 гривен до 5 гривен за килограмм. Подобную тенденцию показали и другие корнеплоды: морковь снизилась в цене с 8 до 6 гривен за килограмм, а свекла подешевела с 8 до 5 гривен.
