Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Анна Косик
23 сентября 2025, 15:38
Украинцы могут ощутить повышение цен на один из базовых товаров.
Как в супермаркетах изменились цены на кофе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Украине подорожал кофе
  • Цены на кофе повышают и на мировом рынке

Цены на продукты в Украине растут ежемесячно. Однако, если большинство базовых товаров дорожают на несколько гривен, то кофе уже приближается к цене 600 гривен за пачку.

Согласно данным Минфина, кофе Nescafe Gold весом 210 граммов, по состоянию на 23 сентября, стоит в среднем 588,60 гривны. Зато среднемесячная цена в августе на такую же упаковку составляла 549,56 гривны.

Почему растет цена на кофе

Издание Bloomberg сообщило, что фьючерсы на кофе колебались вблизи исторического максимума в условиях нестабильной торговли. Это происходит из-за того, что рыночные спекулянты сделали ставку на опасения, что тарифы и засуха приведут к уменьшению поставок со стороны ведущего производителя Бразилии.

Соответственно, когда стоимость кофе приближается к рекорду в мире, это влияет и на повышение ценников в Украине.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине сохраняется тенденция ежемесячного подорожания хлеба. До конца года цены вырастут в среднем на 11-23% в зависимости от вида продукции.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах зафиксировано некоторое снижение цен на куриные яйца. Неупакованные яйца в среднем стоят 4,77 грн за штуку, что эквивалентно 47,7 грн за десяток - это на 67 копеек дешевле по сравнению с серединой августа.

Накануне стало известно, что белокочанная капуста подешевела с 9 гривен до 5 гривен за килограмм. Подобную тенденцию показали и другие корнеплоды: морковь снизилась в цене с 8 до 6 гривен за килограмм, а свекла подешевела с 8 до 5 гривен.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе цены на продукты
