Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Обвал российского рубля: появился катастрофический прогноз

Алексей Тесля
23 сентября 2025, 03:30
7
Девальвация рубля сейчас выгодна и российскому бизнесу, и российскому правительству, считает Андрей Новак.
Рубль, Путин
Появился прогноз падения курса рубля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Новака:

  • Российский бизнес сейчас просит у российского ЦБ курс хотя бы 120 руб/долл
  • Девальвация рубля сейчас выгодна российскому бизнесу

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил о том, что российский рубль может падать так, как в свое время падал и обесценивался советский рубль.

"Но это касается не курса, потому что курс тогда искусственно фиксировали, а инфляции, цен, обесценивания сбережений и так далее", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, российский бизнес сейчас просит у российского центробанка курс хотя бы 120 рублей за доллар, чтобы выровнять свое финансовое положение и выполнять административные указания, которые дает российское правительство российским компаниям.

"Да и курс на уровне 120 рублей за доллар был бы выгодным российскому правительству, поскольку так оно бы смогло хоть немного сократить дефицит бюджета в рублях", - считает он.

Собеседник уточняет, что девальвация рубля сейчас выгодна и российскому бизнесу, и российскому правительству, но очень невыгодна большинству российских граждан, которые получают доходы в рублях, а не иностранной валюте.

"Так что у Кремля сейчас нет вариантов хороших ходов в экономике. Ни одного. Что бы там сейчас не делали, какой шаг бы не сделали, это только ухудшит экономическую ситуацию в РФ", - добавил Новак.

Смотрите видео - интервью Андрея Новака:

Обвал рубля: прогноз эксперта

Экономист и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что в ближайшее время Россию ожидает значительный рост дефицита государственного бюджета. Одновременно с этим начнётся стремительное обесценивание рубля.

По его словам, темпы девальвации российской валюты будут определяться целым рядом факторов: ситуацией на фронте, эффективностью санкционного давления и его влиянием на экономику РФ, а также внутренним недовольством со стороны политических и деловых элит, вызванным курсом Кремля за последние годы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обвалил рубль одним заявлением. Рубль является переоцененным и должен подешеветь, уверены аналитики.

Как сообщал Главред, рубль будет обесцениваться еще больше. Ожидается еще несколько волн девальвации рубля.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андрей Новак курс рубля
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

01:29Война
РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

00:42Война
"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

00:02Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Последние новости

03:30

Обвал российского рубля: появился катастрофический прогноз

02:33

Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины

02:00

Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

01:29

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБамиВидео

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
00:12

Как проверить амортизаторы авто за минуту: инженер раскрыл простой гаражный тест

00:02

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события годаВидео

22 сентября, понедельник
23:30

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встречВидео

22:57

"Ленивый" способ: как превратить листья в "черное золото" всего за одну осеньВидео

Реклама
21:31

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:21

Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

21:17

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

21:08

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

20:54

Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Реклама
19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Реклама
16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять