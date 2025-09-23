Обвал российского рубля: появился катастрофический прогноз

Девальвация рубля сейчас выгодна и российскому бизнесу, и российскому правительству, считает Андрей Новак.

Появился прогноз падения курса рубля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Новака:

Российский бизнес сейчас просит у российского ЦБ курс хотя бы 120 руб/долл

Девальвация рубля сейчас выгодна российскому бизнесу

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил о том, что российский рубль может падать так, как в свое время падал и обесценивался советский рубль.

"Но это касается не курса, потому что курс тогда искусственно фиксировали, а инфляции, цен, обесценивания сбережений и так далее", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, российский бизнес сейчас просит у российского центробанка курс хотя бы 120 рублей за доллар, чтобы выровнять свое финансовое положение и выполнять административные указания, которые дает российское правительство российским компаниям.

"Да и курс на уровне 120 рублей за доллар был бы выгодным российскому правительству, поскольку так оно бы смогло хоть немного сократить дефицит бюджета в рублях", - считает он.

Собеседник уточняет, что девальвация рубля сейчас выгодна и российскому бизнесу, и российскому правительству, но очень невыгодна большинству российских граждан, которые получают доходы в рублях, а не иностранной валюте.

"Так что у Кремля сейчас нет вариантов хороших ходов в экономике. Ни одного. Что бы там сейчас не делали, какой шаг бы не сделали, это только ухудшит экономическую ситуацию в РФ", - добавил Новак.

Обвал рубля: прогноз эксперта

Экономист и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что в ближайшее время Россию ожидает значительный рост дефицита государственного бюджета. Одновременно с этим начнётся стремительное обесценивание рубля.

По его словам, темпы девальвации российской валюты будут определяться целым рядом факторов: ситуацией на фронте, эффективностью санкционного давления и его влиянием на экономику РФ, а также внутренним недовольством со стороны политических и деловых элит, вызванным курсом Кремля за последние годы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обвалил рубль одним заявлением. Рубль является переоцененным и должен подешеветь, уверены аналитики.

Как сообщал Главред, рубль будет обесцениваться еще больше. Ожидается еще несколько волн девальвации рубля.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

