Удары Tomahawk по Алабуге и Ижевску: Свитан об ответе Запада на провокации РФ

Отсутствие реакции на вторжение РФ в воздушное пространство Польши свидетельствует о том, что НАТО не готово отвечать на вызовы, считает Роман Свитан.

https://glavred.info/world/udary-tomahawk-po-alabuge-i-izhevsku-svitan-ob-otvete-zapada-na-provokacii-rf-10700588.html Ссылка скопирована

Роман Свитан прокомментировал провокации РФ / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот из видео

Важное из заявлений Свитана:

Задачей операции РФ было изучение алгоритма противодействия противника

На данный момент НАТО не готово отвечать на вызовы РФ

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан прокомментировал военную и политическую реакцию НАТО и стран Запада на инциденты с российскими беспилотниками.

"Это была провокация "вторжение", то есть было реальное вторжение без продолжения, односторонняя операция. Задачей этой операции РФ было изучение алгоритма противодействия противника: кто и с какой стороны поднимал самолеты, какие борта поднимались, какие позывные использовались, какой алгоритм действий авиации и ПВО, каково расположение ракетно-зенитных комплексов, использование воздушных локаторов, радиотехнических войск и т.д. Это чисто прикладное военное значение. Иными словами, это была разведка боем", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил и о других провокациях РФ против стран Балтии, в частности о вторжении российского Ми-8 в воздушное пространство Эстонии.

"Адекватной реакцией на заход в воздушное пространство Польши российских беспилотников было бы уничтожение как минимум мест производства этих дронов. Несколько десятков Tomahawk должны были полететь в Алабугу и Ижевск. Но этого не было сделано", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник обратил внимание на слабую реакцию Запада на воздушные провокации РФ.

"Отсутствие реакции на вторжение РФ в воздушное пространство Польши свидетельствует о том, что на данный момент НАТО не готово отвечать на вызовы. Так что Россия красную линию не нащупала, а, значит, продолжит ее искать: дальше в ход пойдут боевые беспилотники либо крылатые ракеты. К слову, одна крылатая ракета Х-55 заходила на территорию Польши в 2022 году. Так что дальше Россия отправит либо крылатые ракеты (обманки) типа Х-55, либо боевые дроны или крылатые ракеты. Странам НАТО нужно приготовиться ловить дальние средства поражения РФ на своей территории, раз они не хотят отвечать и показывать красную линию, которую нельзя переступать российской военщине", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Война дронов: мнение военного

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус отметил, что стремительное развитие беспилотников и широкое информационное освещение создают у общества иллюзию "технологичной и безопасной" войны. Однако это обманчивое ощущение может лишь способствовать росту военных конфликтов по всему миру.

Он подчёркивает: в условиях нынешней войны инвестиции в дроны — это наиболее рациональное решение. Это именно тот вид вооружения, который реально сохраняет жизни наших бойцов. Пока работает наш беспилотник — жива наша пехота.

"Можно сколько угодно восторгаться новыми FPV-дронами, роботизированными платформами, атаками дронов роем или беспилотниками-камикадзе. Всё это действительно нужно. Мы обязаны продолжать эти разработки и наращивать потенциал. В противном случае — нас ждёт поражение", — подытожил Маркус.

Ранее сообщалось о том, что в Латвии на пляже нашли обломки российского дрона. Обломки беспилотника, выброшенные сегодня на берег, – это хвостовая часть российского беспилотника "Гербера".

Напомним, ранее сообщалось о том, что после ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон. В Шевченковском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть.

Как сообщал Главред, ранее около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На угрозу отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыто применило огонь по российским воздушным целям.

Другие новости:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред