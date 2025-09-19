После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

В Шевченковском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть.

Ночью столицу атаковали беспилотники

Были слышны взрывы, обломки падали в разных районах

В городе обнаружили неразорвавшийся дрон

Утром 19 сентября в Шевченковском районе столицы заметили неразорвавшийся российский беспилотник. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, на месте работают специалисты.

"В Шевченковском районе обнаружен неразорванный вражеский дрон. На месте работают специалисты", - написал Ткаченко в Telegram.

Как писал Главред, минувшей ночью столицу атаковали дроны. В городе гремели взрывы.

Сообщалось о падении обломков сбитого БпЛА на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть Шевченковского района. Повреждена троллейбусная сеть. К счастью, обошлось без пострадавших.

У Киевпасстранса возникли проблемы из-за обстрела

Из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера.

"В связи с ночной вражеской атакой в ​​ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпасстранс". Потому официальный сайт предприятия временно не работает", - сообщили в КГГА.

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется валидировать проездной билет в салоне трамваев.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным возобновлением стабильной работы сервисов.

Сколько дронов было сбито

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 19 сентября противник атаковал Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, более 50 из них – "шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 пятницы, противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается. Новая группа враждебных БПЛА движется по северному направлению.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме.

В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.

Также российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.

РФ атакует Украину новыми дронами - что известно

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия более полутора лет работает над созданием надводных дронов и уже разработала несколько моделей.

Среди них — беспилотник "Зефир", который недавно был применён в боевых условиях.

Глава ГУР подчеркнул, что возможное копирование украинских морских дронов со стороны РФ пока не вызывает серьёзных опасений. Российские технологии в этой сфере всё ещё значительно уступают украинским.

Буданов также подтвердил, что Украина продолжает совершенствовать собственные надводные дроны и подчеркнул, что российским аналогам всё ещё "далеко до Magura".

