Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

Анна Ярославская
19 сентября 2025, 09:21обновлено 19 сентября, 10:10
48
В Шевченковском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть.
Дрон, спасатель
Ночью Киев атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ночью столицу атаковали беспилотники
  • Были слышны взрывы, обломки падали в разных районах
  • В городе обнаружили неразорвавшийся дрон

Утром 19 сентября в Шевченковском районе столицы заметили неразорвавшийся российский беспилотник. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, на месте работают специалисты.

видео дня

"В Шевченковском районе обнаружен неразорванный вражеский дрон. На месте работают специалисты", - написал Ткаченко в Telegram.

Как писал Главред, минувшей ночью столицу атаковали дроны. В городе гремели взрывы.

Сообщалось о падении обломков сбитого БпЛА на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть Шевченковского района. Повреждена троллейбусная сеть. К счастью, обошлось без пострадавших.

У Киевпасстранса возникли проблемы из-за обстрела

Из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера.

"В связи с ночной вражеской атакой в ​​ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпасстранс". Потому официальный сайт предприятия временно не работает", - сообщили в КГГА.

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется валидировать проездной билет в салоне трамваев.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным возобновлением стабильной работы сервисов.

Сколько дронов было сбито

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 19 сентября противник атаковал Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, более 50 из них – "шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 пятницы, противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается. Новая группа враждебных БПЛА движется по северному направлению.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.

Также российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.

РФ атакует Украину новыми дронами - что известно

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия более полутора лет работает над созданием надводных дронов и уже разработала несколько моделей.

Среди них — беспилотник "Зефир", который недавно был применён в боевых условиях.

Глава ГУР подчеркнул, что возможное копирование украинских морских дронов со стороны РФ пока не вызывает серьёзных опасений. Российские технологии в этой сфере всё ещё значительно уступают украинским.

Буданов также подтвердил, что Украина продолжает совершенствовать собственные надводные дроны и подчеркнул, что российским аналогам всё ещё "далеко до Magura".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

10:06Фронт
Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:22Война
После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

09:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Последние новости

10:08

Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

10:06

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

09:29

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремлямнение

09:22

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:21

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
09:21

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответилВидео

09:20

"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

09:01

В автокатастрофе погиб молодой американский актер

09:00

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакВидео

Реклама
08:51

Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФВидео

08:40

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

07:40

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

07:10

Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Реклама
04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

03:54

Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

03:24

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

01:37

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:30

После клинической смерти и покушения: как сейчас выглядит Лесик

00:54

Новая стратегия защиты от "Шахедов": Шмыгаль рассказал о масштабном плане

00:06

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

18 сентября, четверг
23:47

Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

20:51

Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

20:32

"У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд

Реклама
20:30

Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лукВидео

20:23

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

20:18

Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

20:00

В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять