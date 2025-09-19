Укр
Читать на украинском
Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

Руслан Иваненко
19 сентября 2025, 01:37обновлено 19 сентября, 02:49
Мэр Киева сообщил о падении беспилотников в Соломенском районе и оперативном реагировании экстренных служб.
Шахид, беспилотник, ВСУ
Местные власти призывают киевлян соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Киев подвергся атаке российских дронов в ночь на 19 сентября
  • Обломки дронов упали в Соломенском и Шевченковском районах

В ночь на 19 сентября российские оккупанты совершили атаку на Киев с помощью ударных беспилотников. Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении в 01:17.

видео дня

Ранее в КГВА предупреждали о воздушной тревоге из-за движения ударных БпЛА врага. Воздушные силы ВСУ также подтвердили, что на Киев движутся беспилотники врага.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что первые последствия атаки уже зафиксированы. По его словам, падение одного из дронов произошло в Соломенском районе столицы.

"Экстренные службы направляются на место", - добавил Кличко, отметив оперативность реагирования.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко уточнил, что обломки сбитых дронов упали на нескольких участках города, в частности на проезжую часть в Шевченковском районе, где была повреждена троллейбусная сеть.

Предварительно сообщается, что среди жителей пострадавших нет. Специалисты проверяют масштаб и характер возможных повреждений в разных районах Киева.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Реальные мощности производства дронов "Шахед" - мнение эксперта

Россия активно наращивает производство беспилотников типа "Шахед", однако оценки западных СМИ относительно масштабов изготовления часто преувеличены.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил, что на Западе боевые "Шахеды" часто путают с более дешевыми дронами-"обманками".

"Обманок" они изготавливают значительно больше, ведь это дешевле", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, Россия могла увеличить производственные мощности, но до массового производства тысяч боевых "Шахедов" в день оккупанты еще не дошли.

Эксперт подчеркивает, что различение между боевыми дронами и тренировочными или обманными моделями критически важно для оценки реальной угрозы.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.

Также российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры на Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала с воздуха часть регионов Украины. Есть жертва и пострадавшие в Запорожье. Сумы частично остались без света. В Киевской области оккупанты атаковали объект, на котором работали спасатели.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

