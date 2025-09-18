Укр
Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

Анна Ярославская
18 сентября 2025, 06:39обновлено 18 сентября, 07:39
Все оперативные службы находятся на месте происшествия.
Спасатель, дроны
РФ атаковала Киевщину дронами, спасатели ликвидируют последствия / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Киевской области загорелись складские помещения
  • В Бучанском районе также возник пожар в частном доме
  • Пострадавших в результате атак РФ не зафиксировано

В ночь на 18 сентября из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений.

Как сообщили в Киевской ОВА, оперативные службы находятся на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры.

Также последствия вражеской атаки фиксируют в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГочЧС. Пожар локализован.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.

Также российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.

16 сентября в результате российских ударов по Харьковской области пострадали двое мужчин, также разрушен дом, есть и другие повреждения.

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала с воздуха часть регионов Украины. Есть жертва и пострадавшие в Запорожье. Сумы частично остались без света. В Киевской области оккупанты атаковали объект, на котором работали спасатели.

Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: ответ военного

Отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

По его словам, на данный момент "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.

"То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать", — отметил он.

При этом, по мнению Бескрестнова, мы должны быть готовы к любым сценариям.

