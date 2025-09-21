Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

Андрей Ганчук
21 сентября 2025, 11:11обновлено 21 сентября, 11:57
850
Европа не может определиться с вопросом, когда запускать на территорию Украины свои военные силы, отметил Михаил Жирохов.
Путин, Украина
Путин усилил удары по Украине, но Запад не будет действовать решительнее в вопросе размещения сил реагирования - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное:

  • Запад не определился с моментом запуска войск в Украину
  • Российские атаки не приведут к решительным шагам Запада

Усиление российских атак на Украину не повлияет планы Запада по размещению сил сдерживания. Союзники до сих пор не определились, когда военные должны появиться на украинской территории. Надежды на решительные шаги со стороны стран-партнеров пока напрасны. Об этом заявил военный эксперт, журналист Михаил Жирохов.

"Планы Европы только на бумаге"

В интервью Главреду он рассказал, что усиление атак российских оккупантов на Украину не повлияют на планы Запада по силам сдерживания.

видео дня

"Никоим образом не повлияют, потому что планы Европы только на бумаге. Наши союзники до сих пор не достигли согласия по ключевому вопросу: когда именно будут размещены эти условные силы. Тогда, когда будет перемирие? Или после подписания мирного соглашения? Ответа я так и не услышал. У разных европейских стран и их политиков свое видение ситуации, а их позиции не совпадают", - отметил Жирохов.

"Эти силы нам будут уже не нужны"

По его словам, принципиально важно, когда иностранные военные силы могут появиться в Украине. Если это случится уже после мирного соглашения, такие войска уже не пригодятся.

"Если размещение сил сдерживания должно произойти сразу после того, как будет определенное перемирие – это одна история. Но если они появятся в Украине только после подписания мирного соглашения и при условии выполнения определенных обязательств – совсем другая. После мирного соглашения эти силы нам будут уже не нужны. Потому что это мирное соглашение априори должно гарантировать безопасность Украины, по крайней мере на некоторое время", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что надежды на решительные шаги Запада пока тщетны.

"Сейчас я считаю, что надежды напрасны. Если европейцы не могут принять решение по ключевому вопросу, о чем дальше можно говорить. Невозможно обсуждать вопрос состава военной миссии, ее размещения и ключевые задачи, если не решено, когда конкретно они должны появиться в Украине", - подчеркнул Михаил Жирохов.

Война в Украине – важные новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее сказал, что 26 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Как полагает президент Франции Эммануэль Макрон, эти страны согласны обеспечить свое военное присутствие.

Будущие гарантии безопасности для Украины предусматривают готовность союзников воевать с Россией, если она снова нападет, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Нужны сильные гарантии, которые должны стать предохранителем от новой военной агрессии Кремля.

НАТО нужно решиться на создание бесполетной зоны над Украиной, сказал полковник Британии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Путин не хочет мира, а после встречи с Аляской лишь усилил удары по Украине.

Другие новости:

О персоне: Михаил Жирохов

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Европа война России и Украины Михаил Жирохов Запад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:40Война
Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

12:05Мир
Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

11:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Последние новости

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

Реклама
11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

Реклама
05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

Реклама
19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

17:06

Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

16:59

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять