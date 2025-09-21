Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

Европа не может определиться с вопросом, когда запускать на территорию Украины свои военные силы, отметил Михаил Жирохов.

Главное:

Запад не определился с моментом запуска войск в Украину

Российские атаки не приведут к решительным шагам Запада

Усиление российских атак на Украину не повлияет планы Запада по размещению сил сдерживания. Союзники до сих пор не определились, когда военные должны появиться на украинской территории. Надежды на решительные шаги со стороны стран-партнеров пока напрасны. Об этом заявил военный эксперт, журналист Михаил Жирохов.

"Планы Европы только на бумаге"

В интервью Главреду он рассказал, что усиление атак российских оккупантов на Украину не повлияют на планы Запада по силам сдерживания.

"Никоим образом не повлияют, потому что планы Европы только на бумаге. Наши союзники до сих пор не достигли согласия по ключевому вопросу: когда именно будут размещены эти условные силы. Тогда, когда будет перемирие? Или после подписания мирного соглашения? Ответа я так и не услышал. У разных европейских стран и их политиков свое видение ситуации, а их позиции не совпадают", - отметил Жирохов.

"Эти силы нам будут уже не нужны"

По его словам, принципиально важно, когда иностранные военные силы могут появиться в Украине. Если это случится уже после мирного соглашения, такие войска уже не пригодятся.

"Если размещение сил сдерживания должно произойти сразу после того, как будет определенное перемирие – это одна история. Но если они появятся в Украине только после подписания мирного соглашения и при условии выполнения определенных обязательств – совсем другая. После мирного соглашения эти силы нам будут уже не нужны. Потому что это мирное соглашение априори должно гарантировать безопасность Украины, по крайней мере на некоторое время", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что надежды на решительные шаги Запада пока тщетны.

"Сейчас я считаю, что надежды напрасны. Если европейцы не могут принять решение по ключевому вопросу, о чем дальше можно говорить. Невозможно обсуждать вопрос состава военной миссии, ее размещения и ключевые задачи, если не решено, когда конкретно они должны появиться в Украине", - подчеркнул Михаил Жирохов.

