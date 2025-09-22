Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

Юрий Берендий
22 сентября 2025, 17:06
5564
Действия россиян на Южно- и Северо-слобожанском направлениях завершились провалом, несмотря на попытки пропаганды подать их как успех, указывает Гнатов.
'Жизненно необходимо для Путина': в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля
В Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем сказал Гнатов:

  • Заявления об успехе войск РФ на фронте нужны для пропагандистской картинки
  • Попытки наступления войск РФ весной и летом обернулись провалом
  • Россияне проводят перегруппировку войск

После неудачных попыток наступления весной и летом российские войска осуществляют перегруппировку, пытаясь подготовить условия для дальнейшего продвижения. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Он отметил, что действия противника на Южно- и Северо-слобожанском направлениях можно считать тактическим провалом, поскольку привлеченные силы не смогли достичь поставленных целей.

видео дня

Гнатов подчеркнул, что пропагандистская картина о якобы значительных успехах армии РФ является критически важной для путинского режима, чтобы подталкивать общество к продолжению и поддержке войны. На самом деле россияне несут существенные потери, что отражается в ежедневных сводках Генштаба и докладах главнокомандующего.

В то же время начальник Генштаба отметил, что, несмотря на бесперспективность операций на отдельных участках и их завершение тактическими поражениями, РФ сохраняет возможность восстанавливать силы и пополнять человеческие ресурсы.

"Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50-100 метров, теряя при этом 200, 300 своих солдат", - отметил Гнатов.

Что известно об успехах ВСУ на фронте - мнение эксперта

Как писал Главред, в Донецкой области Силы обороны ведут активные боевые действия и уже освободили семь населенных пунктов, создавая для оккупантов серьезные проблемы. Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Кузан подчеркнул, что самая большая контратакующая операция сейчас продолжается на Добропольском направлении. Там для оккупантов готовят три возможных "котла", в которые могут попасть их группировки.

"Конечно, мы не увидим результатов в ближайшие дни, но в течение следующих недель или, возможно, месяцев мы будем наблюдать проблемы у российских войск. Они будут вынуждены на это направление перебрасывать свои лучшие штурмовые подразделения, в частности десантно-штурмовые войска и подразделения морской пехоты",- сказал он в эфире 24 Канала.

'Жизненно необходимо для Путина': в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля
/ Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении и имеют постепенное продвижение. Как сообщил Александр Сырский, за минувшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км² и проведена зачистка и уничтожение противника на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.

На Покровском направлении командование армии России применяет все возможные средства, чтобы захватить Покровск и окружающие села. При этом сами российские военные откровенно недовольны такой тактикой, сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

21 сентября украинские военные обнародовали видео из села Алексеевка Сумской области, где в нескольких местах уже установлены государственные флаги. Как заявил 225-й Отдельный штурмовой полк, в этом населенном пункте оккупанты фактически "закопались" и только мечтают о выживании.

Другие новости:

О персоне: Андрей Гнатов

Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье Фронт Андрей Гнатов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:45Война
Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

18:00Фронт
"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:06Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

Последние новости

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавров

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

Реклама
16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

Реклама
15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустов

12:26

Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семьюВидео

12:24

Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

Реклама
12:07

Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой

12:05

Зловещий эксперимент: врач устроил пугающий опыт и нашел "21 грамм смерти"Видео

12:03

"Ему стало хуже": заслуженный артист Украины столкнулся с тяжелой болезнью

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФВидео

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять