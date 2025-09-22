'Жизненно необходимо для Путина': в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

Действия россиян на Южно- и Северо-слобожанском направлениях завершились провалом, несмотря на попытки пропаганды подать их как успех, указывает Гнатов.

https://glavred.info/front/zhiznenno-neobhodimo-dlya-putina-v-genshtabe-raskryli-novye-namereniya-i-celi-kremlya-10700318.html Ссылка скопирована

В Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем сказал Гнатов:

Заявления об успехе войск РФ на фронте нужны для пропагандистской картинки

Попытки наступления войск РФ весной и летом обернулись провалом

Россияне проводят перегруппировку войск

После неудачных попыток наступления весной и летом российские войска осуществляют перегруппировку, пытаясь подготовить условия для дальнейшего продвижения. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Он отметил, что действия противника на Южно- и Северо-слобожанском направлениях можно считать тактическим провалом, поскольку привлеченные силы не смогли достичь поставленных целей.

видео дня

Гнатов подчеркнул, что пропагандистская картина о якобы значительных успехах армии РФ является критически важной для путинского режима, чтобы подталкивать общество к продолжению и поддержке войны. На самом деле россияне несут существенные потери, что отражается в ежедневных сводках Генштаба и докладах главнокомандующего.

В то же время начальник Генштаба отметил, что, несмотря на бесперспективность операций на отдельных участках и их завершение тактическими поражениями, РФ сохраняет возможность восстанавливать силы и пополнять человеческие ресурсы.

"Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50-100 метров, теряя при этом 200, 300 своих солдат", - отметил Гнатов.

Что известно об успехах ВСУ на фронте - мнение эксперта

Как писал Главред, в Донецкой области Силы обороны ведут активные боевые действия и уже освободили семь населенных пунктов, создавая для оккупантов серьезные проблемы. Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Кузан подчеркнул, что самая большая контратакующая операция сейчас продолжается на Добропольском направлении. Там для оккупантов готовят три возможных "котла", в которые могут попасть их группировки.

"Конечно, мы не увидим результатов в ближайшие дни, но в течение следующих недель или, возможно, месяцев мы будем наблюдать проблемы у российских войск. Они будут вынуждены на это направление перебрасывать свои лучшие штурмовые подразделения, в частности десантно-штурмовые войска и подразделения морской пехоты",- сказал он в эфире 24 Канала.

/ Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении и имеют постепенное продвижение. Как сообщил Александр Сырский, за минувшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км² и проведена зачистка и уничтожение противника на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.

На Покровском направлении командование армии России применяет все возможные средства, чтобы захватить Покровск и окружающие села. При этом сами российские военные откровенно недовольны такой тактикой, сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

21 сентября украинские военные обнародовали видео из села Алексеевка Сумской области, где в нескольких местах уже установлены государственные флаги. Как заявил 225-й Отдельный штурмовой полк, в этом населенном пункте оккупанты фактически "закопались" и только мечтают о выживании.

Другие новости:

О персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред