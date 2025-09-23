'НАТО вряд ли отпетляет': Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФ

Роман Свитан считает, что настоящей "красной линией" для НАТО станет не провокация, а масштабный удар РФ.

Атаки РФ будут более кровавыми и затронут почти десяток стран НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org, freepik.com

Ключевые тезисы Свитана:

"Красной линией" для НАТО станет не провокация, а масштабный удар РФ

Речь идет об атаках на военные объекты Альянса или массовой гибели гражданских

Под угрозой находятся десять стран НАТО

Настоящей "красной линией" для НАТО станет не сама провокация или демонстративный запуск дронов, а удар России по военному объекту или по гражданским. В таком случае Альянс не сможет остаться в стороне. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По мнению Свитана, "красной линией" для НАТО станет прямая угроза или нанесение Россией реального ущерба. Это могут быть удары по военным объектам на территории стран-членов НАТО или атаки, которые приведут к значительной гибели гражданских.

"Грубо говоря, красной линией станет либо удар "Искандера" по вокзалу или торговому центру, когда будут десятки погибших, либо удар по любому военному объекту с детонацией и другими серьезными последствиями. После такого российского удара НАТО вряд ли отпетляет от ответа", - пояснил он.

По словам эксперта, под удар России могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия вряд ли будут целью российских провокаций.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, чем опасна беззубая реакция НАТО на провокации России против европейских стран, и почему новые атаки РФ будут более кровавыми:

Почему Эстония не сбила российские самолеты

Профессор Университета Бундесвера Карло Масала в интервью BILD напомнил, что еще в 2015 году Турция доказала возможность сбивать российские самолеты без риска получить военный ответ от Москвы.

Он отметил, что тогда турецкие военные уничтожили российский самолет, который нарушил их воздушное пространство всего на 17 секунд. По мнению Масалы, именно такая решимость должна быть продемонстрирована НАТО, чтобы полностью предотвратить вмешательство российских самолетов в чужое воздушное пространство.

В то же время на этот раз МиГ-31 не были сбиты. Как пояснил эксперт, одна из причин заключается в том, что миссия НАТО в небе над странами Балтии имеет наблюдательный, а не оборонительный характер. Самолеты Альянса не патрулируют постоянно, а взлетают только в случае обнаружения потенциальной угрозы.

"На радаре видна, по сути, черная точка, и неизвестно, не летит ли это, например, гражданский или спортивный самолет. Только если от самолета нет ответа, поднимаются истребители НАТО. Они летят рядом с российским МиГом и показывают, что нужно покинуть территорию", - пояснил Масала.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Вторжение российских самолетов в Эстонию и Польшу - новости по теме

Как сообщал Главред, 10 сентября около двух десятков российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. В ответ союзные войска и польская авиация открыли огонь и сбили дроны РФ. Это был первый случай, когда силы НАТО уничтожили российские воздушные цели.

Также 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и в течение 13 минут находились над акваторией Финского залива.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент недопустимым и подчеркнул, что Россия ведет системную кампанию против стран Запада. Правительство Эстонии в ответ обратилось к НАТО с призывом начать консультации в соответствии со статьей 4 устава Альянса.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

