НАТО может защитить несколько областей: прогноз бесполетной зоны над Украиной

Над Украиной могут создать бесполетную зону / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, US Air Force

Главное из заявлений Войджера:

Бывший советник командующего войсками США и американский аналитик Марк Войджер напомнил, что идея создания бесполетной зоны над Украиной обсуждается ещё с весны 2022 года.

По его словам, уже тогда предлагалось защитить от воздушных атак определённые территории, сообщает Канал 24.

Войджер пояснил, что НАТО обладает всеми необходимыми средствами и военным потенциалом, чтобы эффективно перехватывать российские беспилотники и ракеты над определёнными регионами Украины — в частности, на западе, севере и над Киевом вплоть до Днепра.

Однако реализация этой концепции сталкивается с опасениями стран-членов Альянса, подчеркнул эксперт. Они боятся обострения конфликта с Россией, и именно по этой причине инициатива не получила должной поддержки, а никаких практических шагов по её реализации до сих пор предпринято не было.

Тем не менее, сегодня, как считает Войджер, ситуация меняется.

"НАТО и европейские страны начинают осознавать, что государственные границы больше не обеспечивают безопасность воздушного пространства. Поэтому лучшая стратегия — это помощь Украине в уничтожении вражеских дронов и ракет ещё до того, как они достигнут территорий стран Альянса", — отметил он.

По его мнению, пришло время, когда Европа и НАТО должны наконец принять твёрдое и решительное решение по защите как Украины, так и своей безопасности.

Бесполетная зона над Украиной - прогноз эксперта

Польша выступила с инициативой к странам НАТО о создании бесполётной зоны над территорией Украины. Предложение касается проведения специальных операций в украинском воздушном пространстве, и, как отметил эксперт, существует три возможных сценария реализации этой идеи. Об этом рассказал авиационный специалист и бывший испытательный инженер КБ "Антонов" Константин Криволап.

Ввод иностранных войск в Украину - новости по теме

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

