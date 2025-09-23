Укр
Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

Юрий Берендий
23 сентября 2025, 21:14
Президент США подчеркнул, что экономика России находится в катастрофическом состоянии и указал на необходимость сбивания российских самолетов в небе над НАТО.
23 сентября 2025 года в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялся брифинг между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. На нем обсуждали ключевые вопросы войны РФ против Украины.

Главред собрал основные заявления президентов стран на брифинге, который транслировал Белый дом.

Какая сейчас ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за встречу и личные усилия Трампа, направленные на прекращение войны. Он отметил, что тема является чрезвычайно важной, и кратко проинформировал о ситуации на фронте. Зеленский подчеркнул, что украинские войска в этом месяце освободили 360 км² территории, что является положительной новостью. Он отметил стремление остановить войну при поддержке партнеров, обсудить пути ее завершения, вопросы гарантий безопасности и дальнейшее сотрудничество с НАТО.

"Кстати, благодаря вашей поддержке они (страны НАТО, - ред.) могут покупать у Соединенных Штатов оружие для наших солдат, которые за эти месяцы заняли 360 километров и окружили 1000 солдат. Конечно, мы хотим обменять их, потому что нам в любом случае нужны наши солдаты, но спасибо, спасибо нашим солдатам. Мы имеем эту возможность, эту возможность продолжать, пока Россия не прекратит эту войну, и я надеюсь, что они прекратят в любом случае", - указывает он.

О поставках газа и нефти в Европу

Зеленский подчеркнул необходимость усиления давления на Россию и введения новых санкций. Он выразил надежду на более активные действия США и Европы и подчеркнул важность обсуждения путей, как остановить некоторые европейские страны от продолжения закупки российских нефти и газа.

"Я, кстати, имел разговор с премьером Словакии. Я имею в виду некоторые альтернативные пути, и они поддержат эту идею. Я не уверен, что венгры готовы, но все в будущем. Спасибо вам большое", - добавил он.

Стоит ли сбивать самолеты РФ, которые входят в воздушное пространство НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты в случае нарушения их воздушного пространства. На вопрос журналистов, поддерживает ли он такую позицию, он ответил утвердительно. В то же время, комментируя свое общение с Путиным и вопрос доверия к нему, Трамп отметил, что сможет дать ответ примерно через месяц.

Получит ли Украина гарантии аналогичные 5-й статье НАТО

Трамп, комментируя вопрос гарантий безопасности для Украины, отметил, что эта тема будет обсуждена позже.

"Еще рано отвечать на этот вопрос", - сказал он.

Какой прогресс в достижении мира в Украине

Трамп подчеркнул, что главным результатом является катастрофическое состояние российской экономики, которая фактически приходит в упадок. Он также отметил успех Украины в сдерживании многочисленной российской армии, подчеркнув, что война, которую прогнозировали завершить за несколько дней, продолжается благодаря стойкости украинских военных и всех, кто принимает в ней участие.

"Она (война, - ред.) все еще продолжается, и это не очень хорошо для России. Она должна была быть быстрой. Поэтому, как вы знаете, Россия не выглядит очень убедительно, проведя три с половиной года, три с половиной года очень тяжелых боев, и, похоже, что она не закончится еще долгое время", - утверждает президент США.

Поддержат ли США сбивание российских самолетов

Трамп отметил, что решение о сбивании российских самолетов в воздушном пространстве стран НАТО зависит от конкретной ситуации, однако подчеркнул силу и сплоченность Альянса, который усилил свою активность и поднял оборонные расходы с 2% до 5%.

"Триллионы долларов вливаются, и они платят нам за оружие, которое мы отправляем, но это был великий день, когда никто не думал, что такое может произойти. Были страны, которые не платили 2%, а теперь они все платят 5%. Это большие деньги. Это много оружия. Они покупают, и они покупают его у нас. Они покупают его у США. Вы знаете, раньше Байден дал им все, дал им 350 миллиардов долларов денег и оружия. Это много денег и много оружия, а мы получили за это немного. Мы дали, мы дали деньги Украине, чтобы она воевала, и мы... Они доказали, что они очень храбрые. Посмотрите, они борются", - добавил Трамп.

Он также напомнил, что война длится уже три с половиной года, хотя ожидалось, что она быстро завершится, ведь Россия считалась большой военной силой. В то же время Трамп отметил стойкость и храбрость украинских военных, которые продемонстрировали мужество и смелость.

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

