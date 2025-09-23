Укр
Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

Юрий Берендий
23 сентября 2025, 20:42
Марко Рубио заявил, что самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО, не будут сбивать, если они не будут совершать агрессивных действий.
Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе
Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем сказал Рубио:

  • НАТО не будет сбивать российские самолеты в воздушном пространстве стран-членов Альянса
  • США готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО

Российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО, не будут сбивать, если они не совершают агрессивных действий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, передает пресс-служба Госдепа.

На вопрос, готовы ли США сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства, Рубио ответил, что он не слышал, чтобы кто-то говорил об их уничтожении, если они не будут наносить удары.

"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что именно так уже действовал НАТО и в дальнейшем будет придерживаться этой линии. Он также повторил слова постпреда США при ООН Майкла Волца, который отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут действовать для защиты каждого сантиметра территории Альянса.

"Это обязательство остается неизменным", - сказал Рубио.

Почему не было реакции НАТО на провокации России - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что ключевые решения НАТО фактически принимаются в Пентагоне. Именно там решили отправить наблюдателей на российско-белорусские учения, провести встречи и попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

"Пока Трамп не сменит людей в своей администрации, мы будем видеть на все такую - никакую - реакцию, которую невозможно анализировать, потому что ее нет", - резюмирует он.

Провокации России против стран НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

Несмотря на нарушение воздушного пространства, самолеты не были сбиты силами НАТО. Профессор Университета Бундесвера Карло Масала объяснил, что одна из причин такого решения заключается в том, что миссия Альянса над Балтией сейчас носит наблюдательный, а не оборонительный характер.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил военную и политическую реакцию НАТО и западных стран на подобные инциденты с российскими самолётами и беспилотниками.

Другие новости:

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

война в Украине новости США Марко Рубио
Главное за день

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

22:26
Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

22:10
ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

22:04
Популярное

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

22:10

Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

22:04

ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

21:57

Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

21:14

Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

21:02

НБУ внезапно изменил курс доллара, евро и злотого: каким будет курс валют 24 сентября

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
20:53

Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

20:46

Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударитьВидео

20:42

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

20:42

Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

20:33

Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

19:30

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30

Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООНВидео

19:18

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивитВидео

19:17

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

19:10

Бои и окружение: что происходит в районе Добропольямнение

18:50

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на МосквуВидео

18:49

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

18:43

Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

18:42

Как хранить оснастки, которые уже были в использовании - лайфхак

18:37

Модные аксессуары, которые произведут впечатление новости компании

18:20

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФФото

18:18

Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены властиВидео

17:55

Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

17:39

Дочь Пескова сбежала из России за день до "большой войны" – СМИ

17:34

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответилВидео

17:26

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и РоссииВидео

17:26

Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяекВидео

17:13

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

17:10

Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

17:02

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала ЗапорожьеФотоВидео

17:02

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

16:46

"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

16:34

Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

16:33

Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

16:26

Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

16:23

Авто не реагирует на ключ - что делать и как понять, что иммобилайзер "умер"Видео

16:21

РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупантыВидео

16:06

HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередьВидео

15:38

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

15:24

"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

15:17

В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

15:16

Российские Ту-95 уже в зоне пусковых рубежей: есть угроза ракетного удара по Украине

15:00

Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участкеВидео

14:55

Партию Порошенко раздирают скандалы: отдых на Мальдивах, часы за $50 тысяч и ОПЗЖ в руководстве, – эксперт

14:47

Удары Tomahawk по Алабуге и Ижевску: Свитан об ответе Запада на провокации РФВидео

14:45

"Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали

14:40

Их носили легендарные воины и гетманы - какие фамилии выдают казацкое происхождение

14:37

Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам

