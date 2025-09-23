Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

Марко Рубио заявил, что самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО, не будут сбивать, если они не будут совершать агрессивных действий.

https://glavred.info/war/budut-li-sbivat-samolety-rf-nad-stranami-nato-u-trampa-postavili-tochku-v-voprose-10700714.html Ссылка скопирована

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем сказал Рубио:

НАТО не будет сбивать российские самолеты в воздушном пространстве стран-членов Альянса

США готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО

Российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО, не будут сбивать, если они не совершают агрессивных действий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, передает пресс-служба Госдепа.

На вопрос, готовы ли США сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства, Рубио ответил, что он не слышал, чтобы кто-то говорил об их уничтожении, если они не будут наносить удары.

видео дня

"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что именно так уже действовал НАТО и в дальнейшем будет придерживаться этой линии. Он также повторил слова постпреда США при ООН Майкла Волца, который отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут действовать для защиты каждого сантиметра территории Альянса.

"Это обязательство остается неизменным", - сказал Рубио.

Почему не было реакции НАТО на провокации России - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что ключевые решения НАТО фактически принимаются в Пентагоне. Именно там решили отправить наблюдателей на российско-белорусские учения, провести встречи и попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

"Пока Трамп не сменит людей в своей администрации, мы будем видеть на все такую - никакую - реакцию, которую невозможно анализировать, потому что ее нет", - резюмирует он.

Провокации России против стран НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

Несмотря на нарушение воздушного пространства, самолеты не были сбиты силами НАТО. Профессор Университета Бундесвера Карло Масала объяснил, что одна из причин такого решения заключается в том, что миссия Альянса над Балтией сейчас носит наблюдательный, а не оборонительный характер.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил военную и политическую реакцию НАТО и западных стран на подобные инциденты с российскими самолётами и беспилотниками.

Другие новости:

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред