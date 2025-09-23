Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

О чем сказал Рубио:
- НАТО не будет сбивать российские самолеты в воздушном пространстве стран-членов Альянса
- США готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО
Российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО, не будут сбивать, если они не совершают агрессивных действий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, передает пресс-служба Госдепа.
На вопрос, готовы ли США сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства, Рубио ответил, что он не слышал, чтобы кто-то говорил об их уничтожении, если они не будут наносить удары.
"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их", - сказал он.
Рубио подчеркнул, что именно так уже действовал НАТО и в дальнейшем будет придерживаться этой линии. Он также повторил слова постпреда США при ООН Майкла Волца, который отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут действовать для защиты каждого сантиметра территории Альянса.
"Это обязательство остается неизменным", - сказал Рубио.
Почему не было реакции НАТО на провокации России - мнение эксперта
Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что ключевые решения НАТО фактически принимаются в Пентагоне. Именно там решили отправить наблюдателей на российско-белорусские учения, провести встречи и попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
"Пока Трамп не сменит людей в своей администрации, мы будем видеть на все такую - никакую - реакцию, которую невозможно анализировать, потому что ее нет", - резюмирует он.
Провокации России против стран НАТО - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Об этом сообщили в МИД Эстонии.
Несмотря на нарушение воздушного пространства, самолеты не были сбиты силами НАТО. Профессор Университета Бундесвера Карло Масала объяснил, что одна из причин такого решения заключается в том, что миссия Альянса над Балтией сейчас носит наблюдательный, а не оборонительный характер.
Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил военную и политическую реакцию НАТО и западных стран на подобные инциденты с российскими самолётами и беспилотниками.
О персоне: Марко Рубио
Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.
