Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООН

Американский президент разозлился из-за того, что в здании Генассамблеи ООН сломан эскалатор и телесуфлер.

Трамп разозлился из-за неработающего телесуфлера / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН

Трамп сильно раскритиковал работу ООН

Американский президент разозлился из-за неработающего эскалатора и суфлера

Американский президент Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН и успел сделать разъяренное заявление. Видео уже разлетелось в Сети.

Дональд Трамп недоволен из-за неработающего эскалатора и суфлера. Он добавил, что это единственное, что дал ему ООН. В целом Трамп недоволен работой ООН и убежден, что Организация только делает вид, что работает.

"Я был слишком занят спасением миллионов жизней и прекращением войн. Позже я понял, что ООН не существует для нас. Огромный потенциал, но все, что они делают, это пишут письма с резкими формулировками, а пустые слова не решают проблему войны", - сказал Трамп.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Трамп недоволен из-за работы ООН / фото: скриншот

Он даже пообещал устроить проблемы для ответственных за эскалатор и суфлер. Внутри выступления суфлер все же заработал.

"Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, это эскалатор, который поднимаясь, остановился прямо посередине. Если бы первая леди не была в прекрасной форме, она бы упала. Но она в отличной форме. Мы оба в отличной форме. Мы оба устояли. А потом телесуфлер, который не работал. Вот две вещи, которые я получил от Организации Объединенных Наций, неисправный эскалатор и неисправный телесуфлер. Спасибо вам большое. Кстати, сейчас он работает. Он только что заработал. Спасибо. Думаю, я должен сделать это по-другому. Так проще. Большое спасибо", - сказал Трамп.

