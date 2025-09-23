Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и России

Трамп во время выступления призвал Европу прекратить покупку российской нефти и газа и отметил свою роль в попытках остановить войну РФ против Украины.

Выступление Трампа в ООН - что он сказал об Украине и России / Коллаж Главред, фото: скриншоии из видео

О чем сказал Трамп:

Ожидалось, что Россия победит Украину за несколько дней

Китай и Индия являются спонсорами войны в Украине потому что покупают российскую нефть

США готовы ввести санкции против РФ после того, как Европа прекратит закупать нефть и газ у России

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно ситуации в США и мире. В ходе выступления он также упомянул войну России против Украины и призвал страны Европы прекратить закупать нефть и газ у России. Об этом он заявил во время выступления на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, которое транслировал Белый дом в YouTube.

Трамп о планах России в отношении Украины

Трамп во время выступления заявил, что он постоянно работал над прекращением убийств в Украине и изначально считал, что это будет самая легкая из семи войн, которые ему удалось остановить, благодаря хорошим отношениям с президентом Путиным. В то же время он добавил, что война может приносить неожиданности.

По его словам, многие ожидали, что Россия одержит победу за три дня, однако этого не произошло.

"Это должно было быть быстрое небольшое столкновение. Но все получилось иначе. Это ставит Россию в плохом свете", - отметил он.

Трамп также выразил готовность ввести жесткие пошлины против РФ, однако для их эффективности, по его мнению, нужно, чтобы европейские страны действовали аналогично.

"Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и каждую неделю убивают от 5000 до 7000 молодых солдат, в основном - преимущественно солдат - с обеих сторон, от 5000 до 7000 погибших молодых людей, а некоторые в городах - гораздо меньше - где стреляют ракетами, где сбрасывают дроны. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - добавил он.

Кто является основными спонсорами войны РФ против Украины

Он подчеркнул, что эта война никогда не должна была состояться и является примером того, как плохое лидерство способно разрушить страну. Трамп призвал задуматься над тем, сколько еще жизней будет бессмысленно потеряно с обеих сторон.

"Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая покупать российскую нефть. Но, что недопустимо, даже страны НАТО не отказались от российских энергоносителей и энергетических продуктов, о чем, как вы знаете, я узнал две недели назад и был недоволен", - указывает президент США.

Страны Европы финансируют войну против себя

По его словам, европейские страны фактически финансируют войну против самих себя, и это неприемлемо. В случае, если Россия не согласится на прекращение боевых действий, США готовы ввести мощные тарифы, которые, по его мнению, быстро остановят кровопролитие. Однако, для того чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться и принять аналогичные меры, ведь они находятся непосредственно на континенте, в отличие от США, находящихся за океаном.

"Они покупают нефть и газ у России, одновременно воюя с Россией. Это стыдно для них. И им было очень стыдно, когда я об этом узнал, могу вам сказать. Мы должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы все теряем много времени. Поэтому я готов обсудить это. Сегодня мы обсудим это с европейскими странами, которые собрались здесь. Я уверен, что они в восторге от того, что я об этом говорю, но так оно есть. Я люблю высказывать свое мнение и говорить правду", - резюмировал Трамп.

Как санкции могут еще сильнее ударить по РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что санкции США способны заставить страны отказываться от покупки российской нефти, что станет серьезным ударом по экономике государства-агрессора. По его мнению, Россия может повторить судьбу СССР, но в еще худшей форме.

Эксперт напомнил, что Советский Союз распался из-за финансового кризиса. По его словам, тогда денег не хватало даже на содержание империи и подкуп местных элит в республиках, чтобы они оставались в составе Союза.

"А когда денег нет, в магазинах нет продуктов, общественный транспорт не ходит, люди начинают бить морды местным властям, а не едут за этим в Москву. И тогда у местных элит возникает вопрос, зачем им все это надо", - сказал Загородний.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 сентября президент США Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским, а также с лидерами еще десяти стран. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

22 сентября Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в США. Самолет приземлился в Нью-Йорке.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не позволит России запугивать союзников и предупредил Москву о последствиях дальнейших провокаций. Он выступил 22 сентября на срочном заседании Совета безопасности ООН, созванном Эстонией после вторжения российских МиГ-31 в воздушное пространство страны.

