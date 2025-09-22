В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

О чем говорится в материале:
Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами еще десяти государств. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
Она отметила, что Трамп завтра, 23 августа, произнесет речь, в которой расскажет о восстановлении силы США на мировой арене и своих ключевых достижениях только за восемь месяцев работы, в частности завершение семи международных войн и конфликтов.
Кроме того, Трамп планирует провести двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН, а также с лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза. По данным Белого дома, среди запланированных на завтра встреч также переговоры с лидерами Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Индонезии, Иордании и Пакистана.
"Завтра Трамп примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", - сообщила Левитт.
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на этой неделе состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ближайшие дни будут насыщены дипломатической работой.
Во время предварительных переговоров 18 августа 2025 года с европейскими лидерами и Зеленским, Дональд Трамп заявил, что готовит трехстороннюю встречу с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. Он сообщил, что позвонил Путину сразу после переговоров с Зеленским в Белом доме.
О персоне: Кэролайн Левитт
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
