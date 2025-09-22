Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные детали

Встреча президентов Украины и США состоится уже на этой неделе.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Что известно:

Зеленский проведет встречу с Трампом

Переговоры Зеленского и Трампа состоятся на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Это Зеленский лично подтвердил в вечернем обращении.

Он отметил, что встреча с Трампом состоится уже на этой неделе. В общем Зеленский отметил, что эта неделя будет напряженной, ведь будет много дипломатической работы.

"Много можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны. Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН - различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран, со всех частей мира - со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи - уже завтра", - сказал Зеленский.

Также состоится глобальный саммит по возвращению украинских детей, которых похитила Россия.

"Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - подытожил президент.

Зеленский подтвердил запланированную встречу с Трампом / Фото: скриншот

Кто будет принимать решение о мире - мнение эксперта

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что решение об окончании войны будут принимать не в Москве. По его мнению, стоит говорить не с РФ, а с США и Китаем. По его словам, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

"Решение об окончании войны будут принимать не в Кремле. Решение об окончании войны будут принимать в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять... Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения о дальнейшей судьбе украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп считает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира требуется согласие обеих сторон, но пока нет результатов с российской стороны.

"Мы не получили таких результатов от России", - отметил он.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. Переговоры по завершению войны находятся на последних 10 ярдах пути, именно поэтому они такие тяжелые.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил: если Европа "сделает свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

