Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные детали

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2025, 00:39
103
Встреча президентов Украины и США состоится уже на этой неделе.
Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные детали
Зеленский подтвердил встречу с Трампом / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Что известно:

  • Зеленский проведет встречу с Трампом
  • Переговоры Зеленского и Трампа состоятся на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Это Зеленский лично подтвердил в вечернем обращении.

Он отметил, что встреча с Трампом состоится уже на этой неделе. В общем Зеленский отметил, что эта неделя будет напряженной, ведь будет много дипломатической работы.

видео дня

"Много можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны. Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН - различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран, со всех частей мира - со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи - уже завтра", - сказал Зеленский.

Также состоится глобальный саммит по возвращению украинских детей, которых похитила Россия.

"Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - подытожил президент.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский
Зеленский подтвердил запланированную встречу с Трампом / Фото: скриншот

Кто будет принимать решение о мире - мнение эксперта

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что решение об окончании войны будут принимать не в Москве. По его мнению, стоит говорить не с РФ, а с США и Китаем. По его словам, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

"Решение об окончании войны будут принимать не в Кремле. Решение об окончании войны будут принимать в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять... Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения о дальнейшей судьбе украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп считает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира требуется согласие обеих сторон, но пока нет результатов с российской стороны.

"Мы не получили таких результатов от России", - отметил он.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. Переговоры по завершению войны находятся на последних 10 ярдах пути, именно поэтому они такие тяжелые.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил: если Европа "сделает свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударные действия на востоке: какие направления стали критическими для врага

Ударные действия на востоке: какие направления стали критическими для врага

01:57Фронт
Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные детали

Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные детали

00:39Политика
"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

00:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Последние новости

01:57

Ударные действия на востоке: какие направления стали критическими для врага

00:39

Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные деталиВидео

00:23

"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

21 сентября, воскресенье
23:08

Залеты РФ в НАТО: эксперт объяснил, к чему на самом деле готовится Кремль

22:52

Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявленияВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
22:47

Максимальное удовольствие: что делает счастливым каждый знак зодиака

22:30

Все встало на паузу, кроме войнымнение

22:13

МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?мнение

22:12

Угроза стремительного подорожания евро: неожиданный прогноз по валютному курсу

Реклама
22:06

Выдерживают любую зиму:топ-5 подержанных авто с "броней" против коррозии

21:27

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилищаВидео

21:25

Арестович попался на фейковых сборах "на ВСУ": скандальные детали

20:55

Опять россияне: НАТО подняло истребители для перехвата неожиданного гостя

20:28

Почему кошки едят траву: ученые назвали странную причину

20:18

Toloka бьет из глубины: детали об умных подводных дронах с нейросетями и зарядом

19:51

Финал в Токио останавливали дважды: почему только одна украинка получила медаль

19:40

Украину накроет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:28

Как не разориться на отоплении: простой трюк для холодного сезонаВидео

18:56

Несовместимые предшественники: после каких культур озимый чеснок не следует сажатьВидео

18:44

В Украине нашли бесценные казацкие сокровища - где именно и что там былоВидео

Реклама
18:26

Китай однозначно поддерживает РФ в войне: раскрыта главная причинаВидео

18:02

Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалацииВидео

17:32

Проект "Куколка": инженеры показали "ковчег" для спасения человечества

17:30

Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

17:27

Начали кричать друг на друга - королевский прием Трампа закончился скандалом

17:11

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

16:22

НАТО может защитить несколько областей: прогноз бесполетной зоны над Украиной

16:08

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросеВидео

15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

15:09

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

14:38

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:35

Самая сложная загадка на внимательность: где спрятаны два лица

14:20

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

Реклама
12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять