"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

У Келлога и Трампа разные взгляды на формат завершения войны в Украине.

Трамп серьезно раздражен Путиным - Келлог / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Трамп раздражен Путиным, который его обманывает

Раздражение Трампа гораздо сильнее, чем перед камерами

Американский президент Дональд Трамп раздражен тем, как ведет себя глава страны-оккупанта России Владимир Путин. Причем непублично, когда нет камер, раздраженность проявляется гораздо сильнее. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Кит Келлог.

"Он раздражен"

В интервью The Telegraph он рассказал, что Трамп раздражен Путиным. Хозяин Белого дома рассчитывал: хорошие отношения с главой Кремля принесут результаты, но произошло иначе.

"Он раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", - отметил Келлог.

У Келлога и Трампа разногласия по завершению войны

По словам американского дипломата, Трамп считает необходимым проведение сначала мирных переговоров, а Келлог настаивает на прекращении огня как первоначальном условии для диалога.

"Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", - объяснил представитель Белого дома.

Кто представляет США на переговорах с Украиной и РФ / Инфографика: Главред

Реально ли мирное соглашение

По мнению Келлога, мирное соглашение – вполне реальный сценарий. Однако решение по уступкам может принимать только Украина.

Потери России

Келлог добавил, что Россия, по причине равнодушия, игнорирует большие потери среди своего личного состава.

"Это нация, которая потеряла 68 тысяч человек в Сталинграде в 1942 — 1943 годах и даже глазом не моргнула", - подчеркнул Кит Келлог.

Мнение эксперта

Возможно, Россия, в условиях слабой реакции со стороны США, развяжет войну уже против Европы, сказал в интервью Главреду военный эксперт Михаил Жирохов.

"Путин - не дурак, он понимает: если военную машину остановить уже сейчас, это приведет к краху. А в российской и зарубежной прессе появляются материалы о том, что делать с сотнями тысяч ветеранов, которые вернутся домой, и что делать с экономикой, которая перешла на военные рельсы", - говорит эксперт.

По его словам, Путину будет нужна новая война.

"Насколько я понимаю, сейчас Путин пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО. Если Альянс не отреагирует - будет конфликт средней интенсивности. В случае реакции блока - стоит ждать конфликта малой интенсивности. Поэтому, предполагаю, что Путин уже сформировал план на будущее и исключает Украину из своих расчетов. Возможно, он о чем-то уже договорился с Трампом, но Украина и Европа этого не знают", - подчеркнул Жирохов.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не рассматривает именно "корейский" или другие сценарии завершения войны с Россией. Не исключено окончание войны без финального соглашения.

Гарантии безопасности Украине будут предусматривать готовность союзников воевать с Россией, если в будущем она снова нападет, полагает президент Финляндии Александр Стубб. Гарантии должны быть сильными, чтобы они стали сдерживающим фактором.

НАТО должно создать бесполетную зону над Украиной для защиты гражданских объектов, полагает полковник Британии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Путин после встречи с Трампом на Аляске показал, что не стремится к миру, и усилил воздушные атаки.

