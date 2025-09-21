Укр
Читать на украинском
"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

Андрей Ганчук
21 сентября 2025, 10:10
1013
У Келлога и Трампа разные взгляды на формат завершения войны в Украине.
Трамп, Путин
Трамп серьезно раздражен Путиным - Келлог / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • Трамп раздражен Путиным, который его обманывает
  • Раздражение Трампа гораздо сильнее, чем перед камерами

Американский президент Дональд Трамп раздражен тем, как ведет себя глава страны-оккупанта России Владимир Путин. Причем непублично, когда нет камер, раздраженность проявляется гораздо сильнее. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Кит Келлог.

"Он раздражен"

В интервью The Telegraph он рассказал, что Трамп раздражен Путиным. Хозяин Белого дома рассчитывал: хорошие отношения с главой Кремля принесут результаты, но произошло иначе.

видео дня

"Он раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", - отметил Келлог.

У Келлога и Трампа разногласия по завершению войны

По словам американского дипломата, Трамп считает необходимым проведение сначала мирных переговоров, а Келлог настаивает на прекращении огня как первоначальном условии для диалога.

"Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", - объяснил представитель Белого дома.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Кто представляет США на переговорах с Украиной и РФ / Инфографика: Главред

Реально ли мирное соглашение

По мнению Келлога, мирное соглашение – вполне реальный сценарий. Однако решение по уступкам может принимать только Украина.

Потери России

Келлог добавил, что Россия, по причине равнодушия, игнорирует большие потери среди своего личного состава.

"Это нация, которая потеряла 68 тысяч человек в Сталинграде в 1942 — 1943 годах и даже глазом не моргнула", - подчеркнул Кит Келлог.

Мнение эксперта

Возможно, Россия, в условиях слабой реакции со стороны США, развяжет войну уже против Европы, сказал в интервью Главреду военный эксперт Михаил Жирохов.

"Путин - не дурак, он понимает: если военную машину остановить уже сейчас, это приведет к краху. А в российской и зарубежной прессе появляются материалы о том, что делать с сотнями тысяч ветеранов, которые вернутся домой, и что делать с экономикой, которая перешла на военные рельсы", - говорит эксперт.

По его словам, Путину будет нужна новая война.

"Насколько я понимаю, сейчас Путин пытается изменить свои планы и склоняется к войне с НАТО. Если Альянс не отреагирует - будет конфликт средней интенсивности. В случае реакции блока - стоит ждать конфликта малой интенсивности. Поэтому, предполагаю, что Путин уже сформировал план на будущее и исключает Украину из своих расчетов. Возможно, он о чем-то уже договорился с Трампом, но Украина и Европа этого не знают", - подчеркнул Жирохов.

Война в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не рассматривает именно "корейский" или другие сценарии завершения войны с Россией. Не исключено окончание войны без финального соглашения.

Гарантии безопасности Украине будут предусматривать готовность союзников воевать с Россией, если в будущем она снова нападет, полагает президент Финляндии Александр Стубб. Гарантии должны быть сильными, чтобы они стали сдерживающим фактором.

НАТО должно создать бесполетную зону над Украиной для защиты гражданских объектов, полагает полковник Британии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Путин после встречи с Трампом на Аляске показал, что не стремится к миру, и усилил воздушные атаки.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

16:22

Евро по 55: экономист спрогнозировал, когда валюта "взлетит" до этой отметки

16:11

"На Москву": Ющенко раскрыл сценарий победы Украины в войнеВидео

15:57

Солнце "проснулось": на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури

15:20

Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

15:16

Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

15:15

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:01

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

14:52

Мгновенное чудо: одно простое движение превращает яичницу в кулинарный шедеврВидео

14:28

Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляпВидео

