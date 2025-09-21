'Автоматически остановит Россию': Трамп раскрыл свой план окончания войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение мировых цен на нефть может стать ключом к прекращению войны России против Украины.

Трамп раскрыл свой план окончания войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем сказал Трамп:

Страны Европы должны прекратить закупать нефть у России

Война РФ против Украины закончится, если будут снижены цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал страны снизить цены на нефть, чтобы таким образом заставить Россию закончить войну против Украины. Такую позицию он озвучил во время ужина в Маунт-Верноне, штат Вирджиния, сообщает Bloomberg.

"Европейцы покупают нефть у России - этого не должно быть, не так ли?" - подчеркнул Трамп.

Ранее, после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером, Трамп отмечал, что готов усилить санкции против России, но не тогда, когда его союзники продолжают покупать у нее нефть.

По данным Bloomberg, несмотря на то что большинство европейских стран прекратили прямые закупки российской нефти после вторжения в Украину в 2022 году, определенные объемы все еще поступают в Венгрию и другие государства без выхода к морю на востоке. Кроме того, Европа импортирует дизель из Индии и Турции, где используется переработанная российская нефть.

В этом контексте Трамп призвал посла США в НАТО Мэтта Уитакера активнее давить на европейские страны.

"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще долго", - заверил президент США.

Он также вновь выразил разочарование действиями Владимира Путина и добавил, что война в Украине может завершиться, если цены на нефть будут снижены еще немного больше.

"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек каждую неделю. От 5 до 7 тысяч человек гибнут каждую неделю без причины", - резюмировал он.

Как снижение закупок нефти в РФ повлияет на войну против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия главным образом наполняет свой бюджет благодаря продаже нефти. США уже усилили давление на государства, продолжающие покупать этот ресурс у Москвы, и в результате РФ может потерять ключевые доходы. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что кроме нефти и газа, весомым источником поступлений для Кремля остаются удобрения. Однако Украина уже наносит удары по химической промышленности РФ, поэтому и эта сфера оказывается под угрозой.

"По сути, Россия не имеет других источников доходов, она жила с продажи нефти и газа. Но ключевой для РФ рынок - рынок Европы - потерян, там уже американцы", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, при таких обстоятельствах Россия не сможет долго поддерживать войну против Украины. В то же время все зависит не только от финансовых потоков агрессора - США могут подготовить для Путина новые неприятные шаги.

Война России против Украины - что известно о последних заявлениях Трампа

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что его команда активно работает над тем, чтобы остановить войну, развязанную Россией против Украины. Он также подчеркнул, что к мирному процессу может присоединиться и Китай.

Спецпредставитель американского президента, генерал Кит Келлог отметил, что за закрытыми дверями Трамп проявляет значительно больше возмущения действиями Владимира Путина, чем в публичных заявлениях.

В то же время сам Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен "заключить сделку" по войне России против Украины, подчеркнув отсутствие прогресса в переговорах.

