Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

После разговора с Си Цзиньпинем Трамп сделал новое заявление о войне в Украине.

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп заявил, что хочет с лидером Китая прекращать войну России против Украины

Он подчеркнул, что США упорно работают над этим

По его словам, Китай собирается вместе с США работать над этим вопросом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация упорно работает над тем, чтобы остановить войну страны-агрессора России против Украины.

При этом он подчеркнул, что к этому процессу может присоединиться Китай. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, сообщает "Укринформ".

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы урегулировать вопрос между Россией и Украиной. Посмотрим, что там произойдет", - сказал президент США.

При этом он выразил убеждение в том, что этот вопрос удастся решить.

Он отметил, что после разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем, который состоялся в пятницу, считает, что Китай также присоединится к процессу урегулирования.

"Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого", - сказал Трамп.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп назвал слабое место Путина и сказал, что российский диктатор будет вынужден "выйти" из войны. Трамп объяснил, какие шаги Европы могут заставить Путина прекратить агрессию.

Также ранее сообщалось, что Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну. По мнению президента США, ускорит окончание войны снижение цен на российскую нефть.

Напомним, Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращение войны. Лидеры двух стран обсудили Украину, сообщил американский лидер.

