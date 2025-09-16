Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

О чем сказал Трамп:
- Зеленский должен заключить сделку
- Для завершения войне нужны двое - Зеленский и Путин
- Европа должна прекратить закупать нефть из России
Президент Владимир Зеленский должен "заключить соглашение" по войне России против Украины и прокомментировал отсутствие прогресса в переговорах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The Guardian.
Трамп о соглашении между Украиной и РФ
Трамп заявил, что Зеленский должен "действовать и заключить соглашение", чтобы завершить российское вторжение в Украину.
"Он должен будет заключить соглашение. Зеленский должен будет заключить сделку, а Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы знаете, они разговаривают, но они должны прекратить покупать нефть у России", - отметил глава Белого дома.
Комментируя отсутствие прогресса в переговорах с Путиным, он подчеркнул, что "для танго нужны двое".
"Это два человека, Зеленский и Путин, которые ненавидят друг друга, и, похоже, я должен сидеть в комнате с ними, потому что они не могут сидеть в комнате вместе. Там царит большая ненависть", - отметил он.
Смотрите видео заявления Трампа о Зеленском и Путине:
Он также защитил свою встречу на Аляске с российским лидером, заявив без доказательств, что она якобы принесла значительные результаты.
Европа должна прекратить покупать энергоносители у России
На вопрос о возможном давлении на ЕС и НАТО Трамп ответил, что главной проблемой является закупка европейцами российской нефти.
"Я не хочу, чтобы они покупали российскую нефть, и они должны немедленно прекратить это делать. Это нечестно по отношению к нам. Они покупают российскую нефть, и мы должны принять меры".
При этом он добавил, что США выигрывают от ситуации, ведь страны Европы "покупают все у нас". он также упрекнул экс-президента США Джо Байдена, отметив, что тот якобы "раздал 350 миллиардов долларов".
"Но я не хочу зарабатывать деньги. Вы знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы эта война закончилась", - говорит он.
Отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп подчеркнул, что "любит Украину", но признал ее сложное положение. Он снова повторил, что война "никогда не должна была начаться" и пообещал остановить ее.
"За последние восемь месяцев я остановил семь войн. Я думал, что это будет легче всего, потому что я знаю Путина, но это не так, потому что между Зеленским и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся ее остановить", - резюмирует он.
Сможет ли Трамп остановить Путина - мнение эксперта
Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния на страну-агрессора Россию. По словам Жданова, Трампу фактически безразлично, каким будет финал войны, главное лишь чтобы прекратились обстрелы.
Жданов отметил, что Путин откровенно игнорирует Трампа и действует исключительно в собственных интересах.
"Единственный человек, который может остановить Путина, - это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразная - сижу в кустах и жду героя", - сказал Жданов.
Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский считает, что США должны жестко давить на российского диктатора Владимира Путина и принять масштабный пакет санкций против РФ.
В то же время президент США Дональд Трамп впервые публично признал Россию агрессором в войне против Украины, сообщает Politico.
На следующей неделе Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Другие новости:
- Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля
- Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ
- "Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФ
Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред