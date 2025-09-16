Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

Президент США Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен "заключить соглашение" по войне, в то же время Европа должна прекратить покупать нефть у России.

Трамп подчеркнул, что Зеленский "должен будет заключить сделку" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Трамп:

Зеленский должен заключить сделку

Для завершения войне нужны двое - Зеленский и Путин

Европа должна прекратить закупать нефть из России

Президент Владимир Зеленский должен "заключить соглашение" по войне России против Украины и прокомментировал отсутствие прогресса в переговорах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The Guardian.

Трамп о соглашении между Украиной и РФ

Трамп заявил, что Зеленский должен "действовать и заключить соглашение", чтобы завершить российское вторжение в Украину.

"Он должен будет заключить соглашение. Зеленский должен будет заключить сделку, а Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы знаете, они разговаривают, но они должны прекратить покупать нефть у России", - отметил глава Белого дома.

Комментируя отсутствие прогресса в переговорах с Путиным, он подчеркнул, что "для танго нужны двое".

"Это два человека, Зеленский и Путин, которые ненавидят друг друга, и, похоже, я должен сидеть в комнате с ними, потому что они не могут сидеть в комнате вместе. Там царит большая ненависть", - отметил он.

Смотрите видео заявления Трампа о Зеленском и Путине:

Он также защитил свою встречу на Аляске с российским лидером, заявив без доказательств, что она якобы принесла значительные результаты.

Европа должна прекратить покупать энергоносители у России

На вопрос о возможном давлении на ЕС и НАТО Трамп ответил, что главной проблемой является закупка европейцами российской нефти.

"Я не хочу, чтобы они покупали российскую нефть, и они должны немедленно прекратить это делать. Это нечестно по отношению к нам. Они покупают российскую нефть, и мы должны принять меры".

При этом он добавил, что США выигрывают от ситуации, ведь страны Европы "покупают все у нас". он также упрекнул экс-президента США Джо Байдена, отметив, что тот якобы "раздал 350 миллиардов долларов".

"Но я не хочу зарабатывать деньги. Вы знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы эта война закончилась", - говорит он.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп подчеркнул, что "любит Украину", но признал ее сложное положение. Он снова повторил, что война "никогда не должна была начаться" и пообещал остановить ее.

"За последние восемь месяцев я остановил семь войн. Я думал, что это будет легче всего, потому что я знаю Путина, но это не так, потому что между Зеленским и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся ее остановить", - резюмирует он.

Сможет ли Трамп остановить Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния на страну-агрессора Россию. По словам Жданова, Трампу фактически безразлично, каким будет финал войны, главное лишь чтобы прекратились обстрелы.

Жданов отметил, что Путин откровенно игнорирует Трампа и действует исключительно в собственных интересах.

"Единственный человек, который может остановить Путина, - это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразная - сижу в кустах и жду героя", - сказал Жданов.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский считает, что США должны жестко давить на российского диктатора Владимира Путина и принять масштабный пакет санкций против РФ.

В то же время президент США Дональд Трамп впервые публично признал Россию агрессором в войне против Украины, сообщает Politico.

На следующей неделе Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

