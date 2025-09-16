Укр
Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

Анна Косик
16 сентября 2025, 16:42
Оккупационная армия РФ может потерять значительные силы.
ВСУ, покровское направление
Что грозит оккупантам возле Доброполья / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Коваленко:

  • Важная линия продвижения оккупантов под угрозой перерезания
  • Силы обороны могут окружить подразделения сразу пяти бригад РФ
  • ВСУ могут сорвать всю операцию оккупантов на Покровском направлении

Украинские военные недавно освободили населенный пункт Панковка, что в Донецкой области. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на канале OBOZ UA, что это не единственный успех ВСУ на этом участке фронта.

Он отметил, что после того, как украинские защитники закрепились в селе, начали вести бои за населенные пункты Маяк и Новоторецкое. Это, по его словам, может привести к перерезанию узкой линии продвижения оккупационных войск страны-агрессора России в направлении Доброполья.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Какие подразделения РФ могут оказаться в окружении

Коваленко отметил, что в случае перерезания ВСУ выступления в окружение попадут подразделения сразу пяти бригад РФ, входящих в состав 51 армии. Среди них есть 110 ОМСБр, 39 ОМСБр, части 114 ОМСБр и 132 ОМСБр.

Какие потери несет враг

После окружения российских подразделений, находящихся на указанном участке фронта, по мнению обозревателя, армия РФ потеряет значительные силы. Это в свою очередь может сорвать всю операцию российских войск на Покровском направлении.

Как реагирует командование РФ на угрозу окружения

Несмотря на то, что украинское контрнаступление уже сейчас ослабляет инициативу врага, командование РФ продолжает бросать живую силу в так называемую "мясорубку" и не делает активных попыток усилить свою группировку у Панковки. Коваленко говорит, что это повышает шансы на локальное окружение российских военных из пяти бригад.

Что об успехах ВСУ сообщают аналитики

Главред писал, что в американском Институте изучения войны аналитики недавно подтвердили то, что на Покровском направлении украинские войска продвинулись западнее населенного пункта Уютное, который расположен к северо-востоку от Покровска.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что заместитель комбрига НГУ "Рубеж" Андрей Крищенко сообщил, что после резонансного прорыва россиян в районе Покровска линия фронта стабилизирована.

Накануне украинские бойцы сообщали, что полуразрушенный Покровск по-прежнему остается важным украинским бастионом на востоке, который блокирует дальнейшее российское продвижение на север и юг. При этом россияне вряд ли смогут захватить город до конца года.

Ранее военный обозреватель Денис Попович предупредил, что падение Покровска и Мирнограда может стать критическим моментом, ведь это откроет путь российским оккупантам к Днепропетровщине.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Доброполье Покровск Фронт
