Крупный район Донбасса под угрозой окружения: названо опасное направление

Алексей Тесля
13 сентября 2025, 16:55
Захват Покровска и Мирнограда российскими войсками может стать критическим моментом, считает Денис Попович.
Крупный район Донбасса под угрозой окружения: названо опасное направление
ВСУ сдерживают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 37 ОБрМП

Важно:

  • Днепропетровский выступ практически перестал существовать
  • Часть обороны Покровско-Мирноградской агломерации находится под угрозой

Падение Покровска и Мирнограда откроет путь российским оккупантам к Днепропетровщине, заявил военный обозреватель Денис Попович.

В эфире 24 Канала он объяснил, что захват Покровска и Мирнограда российскими войсками может стать критическим моментом: в этом случае для противника откроется прямой путь к Днепропетровской области.

видео дня

Эти два города остаются последним серьёзным препятствием, сдерживающим продвижение врага на этом направлении, предупреждает он.

Ситуация на бывшем Днепропетровском выступе

Попович отметил, что так называемый Днепропетровский выступ практически перестал существовать — на этом участке фронта российская армия утратила инициативу и сейчас находится в невыгодном положении, рискуя попасть в окружение.

Угроза окружения на северном фланге

По словам аналитика, вся северная часть обороны Покровско-Мирноградской агломерации также находится под угрозой. Если сравнить карту и проанализировать последние успехи украинских сил на этом участке, становится очевидно, что ситуация для врага осложняется. Однако Россия активно перебрасывает туда резервы, чтобы стабилизировать фронт.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Бои на востоке: что говорят в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы находят действенные способы нейтрализации российских морпехов, которых враг перебросил для усиления наступления в районе Доброполья.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские подразделения освободили территории возле Покровска. На Покровском направлении идут тяжелые бои, но Силы обороны добиваются успехов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Покровском направлении украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ.

Как сообщал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Покровск война России и Украины
