Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

Главное:
- Зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области
- Освобождение Панковки приближает к ликвидации выступа РФ
Украинские военные освободили село Панковка Шаховской громады Покровского района Донецкой области рядом с освобожденной ранее Владимировкой.
"На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области", - сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
OSINT-проект DeepState пока обозначает это село в "серой зоне" неопределенного контроля.
Освобождение Панковки приближает к ликвидации выступа российских оккупантов между Константиновкой и Покровском в направлении села Золотой Колодец, где они существенно продвинулись в августе текущего года, но были в основном нейтрализованы силами обороны Украины.
Бои на востоке: важное заявление генерала
Заместитель командира бригады НГУ "Рубіж" Андрей Крищенко отметил, что после масштабного прорыва российских войск под Покровском ситуация на фронте удалось стабилизировать. В настоящее время продолжаются операции по ликвидации остатков вражеских сил.
Ранее военный рассказал о боях за Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.
Напомним, ранее стало известно, как РФ нашла брешь в обороне ВСУ. РФ использует для продвижения небольшие пехотные диверсионные группы, подчеркнул Сергей Кузан.
Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
