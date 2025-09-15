Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

Освобождение Панковки приближает к ликвидации выступа российских оккупантов на востоке.

ВСУ вытесняют оккупантов на востоке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главное:

Зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области

Освобождение Панковки приближает к ликвидации выступа РФ

Украинские военные освободили село Панковка Шаховской громады Покровского района Донецкой области рядом с освобожденной ранее Владимировкой.

"На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области", - сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

/ t.me/GeneralStaffZSU

OSINT-проект DeepState пока обозначает это село в "серой зоне" неопределенного контроля.

Освобождение Панковки приближает к ликвидации выступа российских оккупантов между Константиновкой и Покровском в направлении села Золотой Колодец, где они существенно продвинулись в августе текущего года, но были в основном нейтрализованы силами обороны Украины.

Бои на востоке: важное заявление генерала

Заместитель командира бригады НГУ "Рубіж" Андрей Крищенко отметил, что после масштабного прорыва российских войск под Покровском ситуация на фронте удалось стабилизировать. В настоящее время продолжаются операции по ликвидации остатков вражеских сил.

Ранее военный рассказал о боях за Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Напомним, ранее стало известно, как РФ нашла брешь в обороне ВСУ. РФ использует для продвижения небольшие пехотные диверсионные группы, подчеркнул Сергей Кузан.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

