Прорыв под Покровском: Кузан объяснил, как РФ нашла брешь в обороне ВСУ

Алексей Тесля
15 августа 2025, 15:59
71
РФ использует для продвижения небольшие пехотные диверсионные группы, подчеркнул Сергей Кузан.
Прорыв под Покровском: Кузан объяснил, как РФ нашла брешь в обороне ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 58 ОМБр

Главное из заявлений Кузана:

  • РФ использует небольшие пехотные диверсионные группы
  • Силам обороны не хватает людей и военных возможностей для контроля линии фронта

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан прокомментировал ситуацию с продвижением российских оккупационных войск в районе Покровска и Доброполья.

"Здесь, конечно, можно выделить разные мотивы, но главный - это медийный эффект. Мы видим глубину этого продвижения, которая уже превышает 10 км", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что с военной точки зрения это невозможно без привлечения резервов и надлежащего обеспечения.

"Если этих резервов нет - сотен, а то и тысяч людей - то удержать такую территорию, а значит, реально ее контролировать, тоже невозможно", - указал он.

Собеседник говорит, что РФ использует небольшие пехотные диверсионные группы. "По всем признакам, это неполноценный прорыв. Для настоящего прорыва нужна переброска дополнительных резервов, но факт в том, что россияне нашли слабое место и будут пытаться всеми силами развить свой успех, бросая туда много снарядов и личного состава. В то же время сейчас им важно выдать желаемое за действительное: показать, что это уже прорыв, что территория под их контролем, и что этот прорыв они готовы развивать", - отметил он.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

По его мнению, Силам обороны не хватает людей и военных возможностей для контроля всей линии фронта.

"Поэтому россиянам удается проводить такие, прежде всего, информационные кампании. Они уже около трех дней пытаются подать ситуацию на Западе как большой успех и "прорыв фронта". Однако до настоящего прорыва здесь очень далеко. Текущая деятельность этих небольших групп не подпадает ни под одно из определений полноценного прорыва", - добавил Кузан.

Смотрите видео - интервью Сергея Кузана:

Ситуация на Донбассе: мнение аналитиков

Согласно отчёту ISW, потеря оставшейся части Донецкой области может заставить Украину отказаться от своего ключевого оборонительного рубежа — так называемого "пояса крепостей", существующего с 2014 года, при этом не имея уверенности, что боевые действия не вспыхнут снова.

Этот оборонительный пояс включает четыре крупных города и несколько населённых пунктов, расположенных вдоль трассы H-20 между Константиновкой и Славянском, и простирается примерно на 50 километров с севера на юг.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина предприняла важные шаги, сказал президент.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Напомним, ранее в ВСУ назвали две главные причины прорыва РФ. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.

О персоне: Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

война на Донбассе Сергей Кузан
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

