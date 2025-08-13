Укр
Откроет путь РФ на Харьков и Днепр: в ISW сказали, чем грозит Украине потеря Донбасса

Анна Ярославская
13 августа 2025, 07:56
Новая линия обороны Украины окажется на открытых полях, без естественных преград, что сильно ослабит её защиту.
​ Потеря Донецкой области грозит Украине новыми ударами России ​ / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, understandingwar.org

Главные тезисы:

  • Кремль требует от Украины уступить неоккупированные территории Донецкой области
  • Потеря этих земель означает отказ от "пояса крепостей"
  • Уступка этих позиций даст России плацдарм для будущих наступлений на Харьковщину и Днепропетровщину

В рамках возможного соглашения о прекращении огня Кремль требует от Украины уступить России неоккупированную территорию в Донецкой области и заморозить линию фронта в других районах. Эти территории имеют стратегически важное значение. Чем грозит Украине потеря Донбасса, оценили аналитики Института изучения войны.

В отчете ISW говорится о том, что сдача остальной части Донецкой области вынудит Украину отказаться от своего "пояса крепостей" – главной укреплённой линии обороны в Донецкой области с 2014 года, без каких-либо гарантий того, что боевые действия не возобновятся.

видео дня

"Предложение Путина требует от Украины уступить эту критически важную оборонительную позицию, которую российские войска в настоящее время не имеют возможности быстро окружить или прорвать, по-видимому, в обмен на ничто. Точные условия позиции Путина остаются неясными по состоянию на 9 августа; однако представители администрации Трампа, в частности, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф, предложили четыре различных варианта условий Путина", - говорится в отчете.

Пояс крепостей состоит из четырёх крупных городов и нескольких посёлков, тянущихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск. Длина пояса составляет 50 километров.

Славянск и Краматорск образуют северную половину "пояса крепостей" и служат важными логистическими узлами для украинских войск, обороняющихся в Донецкой области.

Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка образуют южную половину "пояса крепостей".

"Украинские силы впервые начали укреплять оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их у пророссийских сил, которые атаковали и захватили Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку в апреле 2014 года. Неспособность России захватить Славянск в 2022 году и продолжающаяся борьба за охват пояса крепостей подчеркивают успешность долгосрочных усилий Украины по укреплению городов пояса крепостей", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что в настоящее время российские войска все еще пытаются обойти "пояс крепостей" с юго-запада и предпринимают усилия по его захвату, на завершение которых, вероятно, потребуется несколько лет.

"Передача удерживаемых Украиной частей Донецкой области приведет к размещению российских войск на границах Донецкой области, на позиции, которая значительно менее защищена, чем нынешняя линия", - пишут аналитики ISW.

По их словам, если позволить российским войскам занять позиции вдоль границы с Донецкой областью, украинским войскам придется срочно возводить мощные оборонительные укрепления вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей, рельеф которых плохо подходит для использования в качестве линии обороны.

Потенциальные украинские оборонительные линии в этом районе будут проходить по открытым полям, а естественные препятствия, такие как реки Оскал и Северский Донец, находятся слишком далеко на востоке, чтобы служить оборонительными позициями для украинских сил, защищающих границу Донецкой области.

Потенциальное прекращение огня вдоль границы Донецкой области также потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с масштабной долгосрочной миссией по мониторингу прекращения огня.

"Российские позиции вдоль границы Донецк-Харьков и Донецк-Днепропетровск могут стать гораздо более выгодной отправной точкой для будущего российского наступления на близлежащие районы Харьковской или Днепропетровской областей, чем нынешние линии", - акцентируют военные эксперты.

  Чем грозит Украине потеря Донбасса - карты ISW
    Чем грозит Украине потеря Донбасса - карты ISW understandingwar.org
Что Путин может отдать Украине в рамках обмена территориями

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, что Путин точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой.

"А вот что касается Харьковской и Сумской областей, при определенных условиях Путин может согласиться на отвод войск, подавая это как "жест доброй воли", - сказал Розумный в интервью Главреду.

В то же время Путин, вероятно, будет требовать, чтобы украинские войска оставили пограничные позиции в Курской области и сняли угрозу с Белгородской, хотя официальная российская версия уже утверждает, что украинцев там нет.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Обмен территориями между Украиной и РФ - что известно

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на этапе переговоров между Путиным и Трампом может быть и, вероятно, будет обмен территориями.

"Будут уступки, которыми никто не будет доволен, но если кто-то и сможет это сделать, то это Трамп", - констатировал глава Пентагона.

По данным Bloomberg, Путин будет требовать вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки нашего государства в обмен на прекращение огня исключены.

Один из ближайших соратников Путина, заместитель руководителя его администрации Дмитрий Козак, по данным The New York Times, непублично выступает против продолжения войны с Украиной и якобы передал президенту РФ предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

