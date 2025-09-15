Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

Россияне продолжают забрасывать позиции пехотой, практически не используя технику, опираясь на численное преимущество.

Украинские защитники сдерживают атаки РФ

Важное из заявлений Крищенко:

Российский прорыв был полностью остановлен

Россияне продолжают забрасывать позиции пехотой

Замкомбрига НГУ "Рубіж" Андрей Крищенко сообщил, что после резонансного прорыва россиян в районе Покровска линия фронта стабилизирована.

Сейчас продолжается зачистка вражеских сил. Об этом он рассказал в интервью УП.

Прорыв был ликвидирован

По словам Крищенко, российский прорыв, о котором писали мировые СМИ, был полностью остановлен в течение нескольких дней.

"Острота снята. Сейчас идет плановая работа по уничтожению противника", - говорит он.

Работали совместно

В ликвидации угрозы участвовали не только бойцы "Рубіжа", но и ВСУ, другие бригады НГУ и подразделения БПЛА.

"Это заслуга всех, кто был на том направлении", - отметил украинский генерал.

Тактика РФ: "мясные штурмы"

Россияне продолжают забрасывать позиции пехотой, практически не используя технику, опираясь на численное преимущество.

"Дроны и пехота — и всё. Идут и идут", - говорит он.

Цели врага провалились

Крищенко отметил, что РФ не удается реализовать ни одну из заявленных целей — ни захват Донецкой области, ни выход к Покровску или Мирнограду.

"У них уже нет тех амбиций, что были полгода назад", - рассказал собеседник.

Инфографика: Главред

Украинское преимущество

Украинская армия сохраняет технологическое превосходство — особенно в сфере дронов, а пехота отличается высоким моральным духом.

"Наша пехота — это героические люди", - резюмировал генерал НГУ.

Бои на востоке: важное заявление главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы успешно находят действенные способы нейтрализации российских морпехов, переброшенных противником для усиления наступления в районе Доброполья. Воины Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины.

Ранее сообщалось о том, что украинские подразделения освободили территории возле Покровска. На Покровском направлении идут тяжелые бои, но Силы обороны добиваются успехов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Покровском направлении украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ.

Как сообщал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

