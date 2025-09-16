"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

Бойцы уверены, что до конца года России не удастся захватить Покровск, если сохранится одно важное условие.

В августе наступление на Покровск было частично сдержано и отбито

Украинские бригады продолжают захватывать диверсантов

Полуразрушенный Покровск по-прежнему остаётся важным украинским бастионом на востоке, который блокирует дальнейшее российское продвижение на север и юг. При этом россияне вряд ли смогут захватить город до конца года, отметили в комментарии The Telegraph украинские бойцы.

В середине августа Кремль прорвал оборону Украины, создав угрозу как Покровску, так и близлежащей Константиновке, но наступление было частично сдержано и отбито. Однако уже в течение нескольких недель Россия перебрасывает тысячи военнослужащих и десятки единиц бронетехники в этот сектор, пишет издание. Некоторые эксперты считают этот шаг началом решающего наступления Москвы на Донецкую область.

"Сейчас здесь с нами сражаются три армии. 8-я, 51-я и, совсем недавно, 155-я морская пехота", - говорит один из бойцов ВСУ, Лёпа.

Войска переброшены из Курской области, внутренних районов России, и Херсона, среди прочих мест.

"Ждут ли они, когда замерзнет осенняя распутица, чтобы перебросить свои тяжёлые танки, - покажет только время. Но всё больше подразделений замечают вокруг соседнего Донецка, контролируемого Россией", - пишет The Telegraph.

Тем временем украинские бригады продолжают захватывать небольшие группы диверсантов, которые остаются главной заботой Киева.

В то же время бойцы уверены: по крайней мере до конца года России не удастся захватить Покровск, если сохранится одно важное условие.

"Если они не перекроют нашу логистику, а они, скорее всего, не перекроют, они ничего не захватят до конца года. Мы будем давать им взбучку каждый раз, когда они попытаются прорваться", – говорит Лёпа.

Бои на востоке:

Заместитель командира бригады НГУ "Рубіж" Андрей Крищенко отметил, что после масштабного прорыва российских войск под Покровском ситуация на фронте удалось стабилизировать. В настоящее время продолжаются операции по ликвидации остатков вражеских сил.

Ранее военный рассказал о боях за Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Напомним, ранее стало известно, как РФ нашла брешь в обороне ВСУ. РФ использует для продвижения небольшие пехотные диверсионные группы, подчеркнул Сергей Кузан.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

