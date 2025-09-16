'Ей не больно': Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФ

Президент Украины призвал усилить санкции, тарифы и международное давление.

Зеленский прокомментировал атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Россия непрерывно обстреливает Украину

Нужны новые санкции и тарифы против РФ

Кремль избегает реальной дипломатии и окончания войны, пока не будет сильного давления

Российские войска не прекращают атак на гражданскую инфраструктуру Украины и днем, и ночью. Причиной этого является отсутствие для России реальных потерь, которые бы заставили ее перейти к настоящей дипломатии и прекращению войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Единственная причина, почему Россия может себе все это позволять, - ей не больно. Пока Россия не будет чувствовать своих действительно сильных потерь, и прежде всего потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны. Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "семерки" и - "двадцатки" не дарили России время - время на войну", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что партнеры Украины должны ввести новые санкции и тарифы против России. Президент напомнил, что российские войска в ночь на вторник обстреляли Запорожье, а утром нанесли удар по гражданскому логистическому центру в Киевской области.

"Типичные сутки для России, которая, к сожалению, избегает действительно сильного давления мира в ответ на затягивание войны... Никакого военного смысла. Целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству", - добавил он.

Смотрите видео ударов РФ по Украине:

Удары по Украине / Фото: скриншот

Кроме этого, днем Россия ударила по зданиям Харьковского фармацевтического университета, а также продолжила обстрелы управляемыми авиабомбами общин Сумской, Харьковской и Донецкой областей. В Запорожской области фиксируются атаки FPV-дронами, а Херсон находится под постоянными артиллерийскими обстрелами.

Что стоит за атаками РФ по Украине

Атаки России по Украине в очередной раз свидетельствуют о нежелании президента Владимира Путина прекращать войну, говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Россия постоянно наращивала свои ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и значительно активизировала атаки после двусторонних переговоров Украины и России в Стамбуле 15 мая 2025 года.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - пишет ISW.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 16 сентября российские оккупанты совершили атаку на Киевскую область. По словам главы ОВА Николая Калашника, в регионе эффективно отработали силы противовоздушной обороны, которые сбили вражеские воздушные цели.

Российские войска ударили по логистическому центру компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки возник масштабный пожар, который спасатели до сих пор ликвидируют. Жертв и пострадавших нет, но компания понесла значительные убытки.

Как сообщал Главред, 16 сентября Россия атаковала Харьков беспилотником. По данным мэра Игоря Терехова, пострадали четыре человека. Вражеский удар пришелся на здание учебного заведения в Слободском районе, повредил кровлю и вызвал пожар площадью 150 кв. м.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

