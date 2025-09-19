Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

Дональд Трамп будет продолжать искать пути и механизмы, которые позволят ему сблизить стороны конфликта.

В США прокомментировали ситуацию вокруг завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНИАН

Трамп стремится сыграть роль посредника в урегулировании войны

США будут искать пути сближения сторон конфликта

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп стремится сыграть роль посредника в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.

В эфире Fox News представитель Вашингтона подчеркнул, что американский лидер намерен выступать в качестве миротворца, способного повлиять на ход конфликта.

"Трамп будет продолжать искать пути и механизмы, которые позволят ему сблизить стороны конфликта и выступить как миротворец. При этом он не собирается навязывать условия — соглашение должно быть взаимным", — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что война в Украине должна быть завершена, а Трамп, по его мнению, обладает влиянием, чтобы убедить союзников в НАТО и странах Европы прекратить любую косвенную поддержку России.

Уитакер добавил, что масштаб угрозы со стороны РФ часто переоценивается, поскольку Москва не смогла добиться серьезных успехов на поле боя с начала полномасштабного вторжения.

"Я считаю, что российскую угрозу иногда несколько раздувают. Россия не достигла значимых результатов, а Украина даже вернула часть своих территорий. Это, на мой взгляд, указывает на слабость Москвы. Учитывая, что российская экономика продолжает деградировать, продолжать эту войну будет для Кремля всё труднее", — подытожил он.

Вероятность "заморозки войны" - мнение эксперта

Уже осенью можно ожидать конкретных шагов на дипломатическом уровне в направлении урегулирования войны, развязанной Россией против Украины. При этом к переговорному процессу подключаются новые участники — помимо Украины, РФ и США, в него вовлекаются также представители Европы и Китая. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, Китай в течение долгого времени занимал выжидательную позицию, но теперь готов активно включиться в переговоры.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

