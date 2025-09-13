Укр
"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

Руслана Заклинская
13 сентября 2025, 23:32
Спецпредставитель Трампа оптимистично оценивает перспективы мира благодаря украинским защитникам и поддержке Запада.
Келлог остается оптимистом относительно перспектив урегулирования войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Кэллога:

  • Урегулирование войны в Украине оказалось сложным

  • Переговоры о завершении войны находятся на "последних 10 ярдах"

  • Война могла бы быстро завершиться без поддержки Китая

Урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. Переговоры по завершению войны находятся на последних 10 ярдах пути, именно поэтому они такие тяжелые. Об этом заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог на ежегодной конференции YES "Как нам завершить войну", передает Интерфакс-Украина.

"Я все равно внутренний оптимист: моя уверенность чрезвычайно высока, что что-то произойдет, и что-то произойдет хорошее", - сказал он.

Келлог подчеркнул, что военные гарантии безопасности Украины заключаются не столько в присутствии наземных войск на территории страны, сколько в логистической, воздушной и разведывательной поддержке - сферах, в которых США демонстрируют особую силу. Однако для предоставления таких гарантий ключевым является достижение прекращения огня.

Спецпредставитель также отметил, что поддержка западных партнеров сейчас чрезвычайно мощная. По его словам, такого сильного альянса Европы с США не было со времен Второй мировой войны.

Кто тормозит завершение войны

Относительно сроков урегулирования войны, Келлог признал, что ранее был чрезмерно оптимистичным. Он добавил, что завершение войны тормозится нежеланием Владимира Путина и российского руководства идти на компромиссы.

"Они (украинцы - Главред) не являются препятствием для прогресса. Владимир Путин является препятствием для прогресса, Россия является препятствием для достижения этой цели. И я говорю, что это сложно, потому что мы пытаемся объединить обе стороны для работы. Президент Трамп предан этому", - подчеркнул Келлог.

Когда война может закончиться

Спецпредставитель Трампа провел параллели с Парижскими мирными переговорами по завершению войны во Вьетнаме, которые длились годами. В то же время он отметил, что переговоры по войне России против Украины сейчас находятся на последних 10 ярдах пути и именно поэтому являются настолько сложными.

"Это самая тяжелая часть боя. Мы на последних 10 ярдах. Но я думаю, что мы очень близки", - отметил он.

По его мнению, отвага украинских солдат и сплоченность западного альянса должны заставить Путина сесть за стол переговоров и понять, что эта война является игрой с нулевой суммой. Келлог добавил, что Дональд Трамп имеет собственное видение дальнейшего движения, однако он уверен, что все стороны сейчас движутся в правильном направлении.

Кроме этого, Келлог считает, что война в Украине могла бы завершиться очень быстро, если бы Китай прекратил оказывать поддержку России. Он отметил, что в отношениях с Китаем Россия является "младшим партнером", поскольку КНР имеет значительные преимущества.

"У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое преимущество. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки России не могла бы это делать", - пояснил спецпредставитель Трампа.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как Китай влияет на завершение войны

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал Главреду, что определенные практические шаги в дипломатическом процессе по урегулированию войны России против Украины могут стать заметными уже в сентябре. К классическому трио участников - Украине, России и США - присоединяются Европа и Китай, расширяя круг переговорщиков.

По его словам, Китай долго выжидал, но теперь активно включается в переговоры. Пекин признает независимость Украины, о чем свидетельствовало поздравление от Китая 24 августа. В то же время Китай заинтересован в контроле над редкоземельными металлами, которые содержатся на территориях Украины и России, что прямо влияет на экономические интересы КНР.

"Думаю, определенные практические шаги мы увидим уже с начала сентября. Все будет зависеть от мероприятий в Китае (...) Мы должны увидеть определенные демонстративные шаги со стороны Пекина, которые должны показать, что он готов к заморозке войны. Учитывая экономическую ситуацию, которая существует сегодня, стороны заинтересованы в таком сценарии. Однако быстрого решения не будет, поскольку у них есть много активов, а переговоры - сверхсложные", - резюмировал Клочок.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что перспективы мира в Украине отдаленные, и конкретных сдвигов не будет до Рождества из-за негативной позиции Путина. Единственным действенным инструментом воздействия на Россию, по его мнению, остаются новые финансовые санкции.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, Москва чувствует себя увереннее после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, а ЕС пока не имеет достаточного политического веса для самостоятельной роли в глобальном балансе сил.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России для прекращения войны, ведь это не остановит Путина. Он призвал усиливать санкции и тарифы против России, конфисковывать ее активы и искать механизмы влияния на Китай для завершения войны.

Читайте также:

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

