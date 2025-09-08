Укр
"Россияне отползут": Хилюк назвал вероятный сценарий завершения войны

Алексей Тесля
8 сентября 2025, 13:06
Владимир Путин сумел правильно организовать агрессию россиян и существенно повысить ее градус, считает Дмитрий Хилюк.
Хилюк
Дмитрий Хилюк спрогнозировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: koordshtab.gov.ua, kremlin.ru

Важное из заявлений Хилюка:

  • Война закончится, когда Путина не станет
  • Путин – это нелюдь, который захотела войти в историю

Журналист Дмитрий Хилюк, который три с половиной года провел в российском плену, ответил на вопрос о том, когда может закончиться война, развязанная РФ против Украины.

"Очень надеюсь, что война закончится, когда Путина не станет, потому что агрессия россиян без него была пассивной. Да, россияне нас ненавидели, но добровольно они бы не взяли бы в руки оружие и не поехали бы убивать украинцев", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Журналист считает, что Путин сумел правильно организовать эту агрессию, существенно повысить ее градус и направить силу этой ненависти на конкретные действия: убийства украинцев, пытки, мародерство, изнасилования и тому подобное.

"Поэтому Путин – вдохновитель этой войны и человек, а точнее нелюдь, который захотела войти в историю "собирателем земель русских", - убежден он.

По его мнению, после смерти Путина кремлевская верхушка постарается сбросить на диктатора вину за развязанную против Украины войну.

"Мне кажется, на него "повесят всех собак" всякие шойгу, лавровы и прочие, скажут, что они не виноваты, то Путин их заставлял, спишут на "мертвое тело" все грехи и отползут от Украины. Россияне после смерти Путина отползут от Украины физически, но ментально от нас не отцепятся. Нам придется веками жить хорошо вооруженными и приказывать нашим детям и внукам, чтобы не смели дружить с (нецензурно - россиянами), потому что (нецензурно - россиянин) их предаст и, даже если будет улыбаться, будет держать нож, который рано или поздно воткнет в спину Украине", - добавил он.

Украинского военного освободили в день его рождения

В результате обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией были возвращены тяжелораненые и больные защитники. Один из военнослужащих встретил день возвращения домой в день своего рождения.

Ранее вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян. В камерах Дмитрий Хилюк находился с разными людьми, и за эти годы их было около 60 человек.

Ранее Хилюк рассказал, что делают россияне с пленными украинцами. По его словам, россияне пытаются добиться того, чтобы пленные забыли, что они – люди.

Напомним, ранее сообщалось о том, что разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ. К операции по эвакуации привлекли спецподразделения ВМС и НГУ.

О персоне: Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк – украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области в ходе наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

