Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

К операции по эвакуации привлекли спецподразделения ВМС и НГУ.

Разведчики ВМС вывели из оккупации четырех украинских солдат / коллаж: Главред, фото: скриншот с facebook командующего ВМС ВСУ

Кратко:

Украинские военные находились в оккупации с 2022 года

Спецоперацию планировали и разделили на несколько этапов

Со временно оккупированной территории эвакуировали четырех украинских воинов, которые находились там более трех лет. Об этом 5 сентября в Facebook сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

Он рассказал, что военный омбудсмен Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец обмененного военнослужащего корпуса морской пехоты ВМС во время ведения боевых действий на востоке Украины в 2022 году, получив тяжелое ранение, попал в больницу. Врачи его скрыли от российских оккупантов.

"После получения этой информации я принял решение о начале специальных эвакуационных мероприятий. Впоследствии выяснилось, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые вынуждены были скрываться там в течение более трех лет", – написал Неижпапа.

По его словам, к операции по эвакуации привлекли спецподразделения ВМС и НГУ. Ее спланировали и разделили на несколько этапов, учитывая высокую активность ведения боевых действий и усиленные фильтрационные меры со стороны спецслужб РФ, сообщил Неижпапа.

В итоге удалось эвакуировать морского пехотинца, трех бойцов НГУ и медработника больницы, который помогал военнослужащим скрываться.

"В настоящее время наши воины в безопасности и наконец-то с родными. Таким образом, отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" спас уже 88 человек и в очередной раз доказал, что для украинских воинов нет ничего невозможного", – резюмировал Неижпапа.

Обмен военнопленными - последние новости

Как сообщал Главред, 24 августа Украина и Россия провели новый обмен пленными - стало известно, кто вернулся домой. Украина и РФ осуществили обмен пленными, в рамках которого домой вернулись десятки украинских военных и гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.

В частности, сообщалось, что корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена. По возвращении Хилюк рассказал о том, что происходило в плену. В плену у Дмитрия Хилюка ухудшилось состояние здоровья. Он впервые смог поговорить с родителями.

Также из российского плена освободили экс-мэра Херсона. Россияне еще в апреле 2022 года взяли в плен бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко. В плену он изменился до неузнаваемости.

