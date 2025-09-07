"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

В камерах Дмитрий Хилюк находился с разными людьми, и за эти годы их было около 60 человек.

Дмитрий Хилюк вернулся из плена

Важное из заявлений Хилюка:

В камерах были разные люди, и за эти годы их было около 60 человек

Россияне очень били молодых ребят, особенно из Мариуполя

Журналист Дмитрий Хилюк, освобожденный из российского плена, рассказал о пытках в российских застенках.

"Меня сильно не пытали – меня просто били. Возможно, потому что я гражданский, а не военнослужащий, к тому же не молодой – среднего возраста, даже старше", - сообщил он в интервью Главреду.

По его словам, в камерах он находился с разными людьми, и за эти годы их было около 60 человек.

"Почти все были военнослужащими. Так вот, россияне очень били молодых ребят, особенно из Мариуполя, особенно тех, кто был снайпером, минометчиком или танкистом. То есть больше всего доставалось молодым, которые имели определенные боевые специальности", - отметил он.

Журналист также отмечает, что российские оккупанты мучили украинских пленников своей музыкой – "советской" и пропагандистской.

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк – украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области в ходе наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

