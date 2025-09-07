Укр
"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

Алексей Тесля
7 сентября 2025, 19:30
В камерах Дмитрий Хилюк находился с разными людьми, и за эти годы их было около 60 человек.
Дмитрий Хилюк
Дмитрий Хилюк вернулся из плена / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, КШППВ

Важное из заявлений Хилюка:

  • В камерах были разные люди, и за эти годы их было около 60 человек
  • Россияне очень били молодых ребят, особенно из Мариуполя

Журналист Дмитрий Хилюк, освобожденный из российского плена, рассказал о пытках в российских застенках.

"Меня сильно не пытали – меня просто били. Возможно, потому что я гражданский, а не военнослужащий, к тому же не молодой – среднего возраста, даже старше", - сообщил он в интервью Главреду.

По его словам, в камерах он находился с разными людьми, и за эти годы их было около 60 человек.

"Почти все были военнослужащими. Так вот, россияне очень били молодых ребят, особенно из Мариуполя, особенно тех, кто был снайпером, минометчиком или танкистом. То есть больше всего доставалось молодым, которые имели определенные боевые специальности", - отметил он.

Журналист также отмечает, что российские оккупанты мучили украинских пленников своей музыкой – "советской" и пропагандистской.

Кажется невероятным: один из легендарных экс-командиров снова на свободе

Среди украинцев, вернувшихся из российского плена, — Александр Бойчук, старший мичман и бывший командир тральщика "Геническ", который он спас при аннексии Крыма. Позже корабль был уничтожен российскими войсками. По словам бойца Богдана Кутепова, Бойчук исчез в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Ранее Хилюк рассказал, что делают россияне с пленными украинцами. По его словам, россияне пытаются добиться того, чтобы пленные забыли, что они – люди.

Напомним, ранее сообщалось о том, что разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ. К операции по эвакуации привлекли спецподразделения ВМС и НГУ.

О персоне: Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк – украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области в ходе наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

