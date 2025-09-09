"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

Единственным действенным инструментом влияния на страну-агрессора Россию могут быть новые финансовые санкции, считает Антонио Таяни.

https://glavred.info/war/do-rozhdestva-mira-ne-budet-v-italii-prognoz-po-zaversheniyu-voyny-v-ukraine-10696421.html Ссылка скопирована

Антонио Таяни не ждет быстрого прогресса в завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/antonio.tajani, ГосЧС

Главные тезисы:

До Рождества не ожидается конкретного прогресса в мирных переговорах

Путин разочаровал Трампа

Единственным действенным инструментом давления на РФ являются новые санкции

Италия не будет отправлять войска в Украину и не присоединится к "Коалиции желающих"

Перспективы мира в Украине остаются отдаленными. Никаких конкретных сдвигов в урегулировании войны не будет до Рождества. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивную позицию главы РФ Владимира Путина, однако ответы российского лидера оказались "негативными", пишет Rai News.

видео дня

"По моему мнению, до Рождества ничего конкретного не произойдёт. Полагаю, Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в добросовестность российского лидера, но это оказалось не так. Все ответы Путина были негативным", - сказал глава итальянского МИД.

Таяни уверен, что единственным действенным инструментом влияния на страну-агрессора Россию могут быть новые финансовые санкции.

"Неизбежным инструментом теперь становятся новые санкции, направленные против финансового инструмента России, то есть лишающие Россию финансовых средств для финансирования собственной армии", — отметил глава итальянской дипломатии.

Италия не отправит войска в Украину

Таяни назвал "бесполезными" последние угрозы Кремля, после того как Путин заявил, что будет считать "законной целью" европейские войска, если их введут на территорию Украины.

Министр подтвердил, что Италия не присоединится к "Коалиции желающих" в вопросе отправки солдат на украинскую территорию.

"Мы не отправим ни одного итальянского военного в Украину. Вместо этого предлагаем другой путь — заключения соглашения по аналогии со статьей 5 НАТО", - сказал Таяни.

"Это должен быть договор о взаимной помощи, который гарантирует безопасность Украины в случае российского нападения, в частности с привлечением США для защиты украинского воздушного пространства. Это рациональное предложение, которое Путин не может считать провокацией, но которое обеспечит независимость и безопасность Украины", — объяснил глава МИД Италии.

Что такое пятая статья НАТО / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп нацелен на содействие установлению мира между Украиной и Россией, несмотря на сохраняющуюся неопределённость вокруг возможных личных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Трамп охарактеризовал свою позицию как сочетание реализма и сдержанного оптимизма. По его словам, он внимательно следит за развитием событий и тем, как обе стороны подходят к поиску решений.

7 сентября Трамп заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с главой РФ Путиным. Также он заявил, что недоволен тем, что происходит в Украине.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и провести с ним переговоры. Зеленский согласен поехать на встречу в любой уголок мира, кроме России.

Ранее диктатор РФ заявил, что якобы готов ко встречам на высшем уровне. При этом сам Путин никуда ехать не собирается.

"Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва", - заявил хозяин Кремля.

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Когда начнется прогресс в мирных переговорах - мнение эксперта

Глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что определенные практические шаги в дипломатическом процессе по урегулированию войны России в Украине можно будет увидеть уже в сентябре.

По его словам, Пекин долго выжидал и теперь станет участником переговоров. В то же время РФ не является полноправным субъектом широкого переговорного процесса.

Клочок считает, что скоро мы увидим двусторонний формат переговоров - США и Китай - с другими участниками, и будем называть его многосторонним процессом".

"Думаю, определенные практические шаги мы увидим уже с начала сентября. Все будет зависеть от мероприятий в Китае (…) Мы должны увидеть определенные демонстративные шаги со стороны Пекина, которые должны показать, что он готов к заморозке войны. Учитывая экономическую ситуацию, которая существует сегодня, стороны заинтересованы в таком сценарии. Однако быстрого решения не будет, поскольку у них есть много активов, а переговоры - сверхсложные", - сказал Клочок в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред