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Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

Алексей Тесля
16 сентября 2024, 15:39
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Антонио Таяни заявил о предоставлении Киеву безоговорочной военной, гражданской и финансовой помощи.
SAMP/T, Антонио Таяни
О передаче Украине второй батареи SAMP-T заявил Антонио Таяни / Коллаж: главред, фото: flickr, Estonian Presidency

Италия официально анонсировала отправку в Украину второй батареи ПВО системы Samp-T для защиты гражданского населения.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает пресс-служба итальянского МИД.

"Мы предоставили Киеву безоговорочную военную, гражданскую и финансовую помощь, теперь собираемся отправить вторую батарею Samp-T на защиту украинского населения", - сказал Таяни.

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Кроме того, министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "серьезную мирную конференцию" по Украине.

Система ПВО SAMP/T - что о ней известно

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей.

SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

27 января 2023 года во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Италию, где он встречался со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, была согласована совместная закупка 700 ракет Астер-30 на сумму около 2 млрд. евро. Также министры обсудили детали ранее согласованной передачи комплекса SAMP/T Украине.

15 мая 2023 года Франция и Италия предоставили Украине первый зенитно-ракетный комплекс ЗРК SAMP/T.

Усиление ПВО - последние новости по теме

Ранее Зеленский анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Напомним, ранее в WP заявили о мощном усилении ПВО. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис Филом Гордоном. Он заявил о том, что Украине нужно больше систем ПВО.

ЗРК SAMP T инфографика
/ Инфографика: Главред

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Италия ПВО война России и Украины SAMP-T
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