"Я готов": Зеленский прямо высказался о встрече с Путиным

Президент Украины готов провести переговоры с Путиным в любой точке мира, кроме России.

Зеленский готов ко встрече с Путиным

Что известно:

Зеленский заявил о готовность встретиться с Путиным

Зеленский готов провести переговоры в любой точке мира, кроме РФ

Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и провести с ним переговоры. Однако есть одно условие. Об этом президент рассказал в интервью ABC News.

Зеленский согласен поехать на встречу в любой уголок мира, кроме России.

"Это был сигнал от президента и от президента Трампа, и я сказал: "Господин президент, я готов к любой встрече, но не в России. Любая встреча, двусторонняя, трехсторонняя, мы будем рады, если вы будете, и даже предварительные условия, которые мы имели в начале года, о прекращении огня, а затем встреча. Потом мы говорили о гарантиях безопасности, а потом о встрече", - отметил Зеленский.

Украинский лидер также выразил благодарность США за подтверждение готовности предоставлять гарантии безопасности Украине.

Переговоры с РФ - мнение эксперта

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду объяснил, что Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркивал это неоднократно, называя его "нелегитимным президентом". Однако под давлением Трампа Путин даже может симулировать переговорный процесс.

Зеленский не сможет повлиять на Путина, если Трамп будет выступать только посредником и не будет оказывать давления. Такая встреча не принесет результата.

"То есть ситуация изменилась - если американская администрация не сдаст назад и пересмотрит стратегию после шести месяцев неудачных усилий, а Трамп продолжит конструировать встречу втроем, сценарий окажется бесполезным, работая в пользу Путина и создавая серьезные проблемы для Украины", - сказал Морозов.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

