'Отдать Путину землю Украины': Зеленский сделал заявление о завершении войны

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны.

Зеленский о завершении войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления президента:

Гарантии безопасности для Украины - это гарантии безопасности для Европы

Санкции против России нужно усиливать

Украина не пойдет на территориальные уступки ради прекращения войны

Украина не пойдет на территориальные уступки стране-агрессору России ради прекращения войны. Это никоим образом не остановит Владимира Путина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности Украины

Зеленский отметил, что гарантии безопасности для Украины фактически являются гарантиями безопасности для всей Европы.

"Когда мы говорим о гарантиях безопасности для нас в Украине, на самом деле это гарантии безопасности для всей в Европе. Это уже очевидная вещь. Теперь уже даже банальная", - подчеркнул он.

По его мнению, нужно искать механизмы влияния на Китай, чтобы Пекин применил свое влияние на Россию для завершения войны.

Санкционное давление на Россию

Президент подчеркнул, что изоляция России является одним из ключевых инструментов давления, поэтому нужно усиливать санкции и тарифы.

"Один из ключевых вопросов - изоляция России, это то, что должно сохраняться обязательно, санкции работают в том числе на это. Тарифы должны работать в том числе на это. Российские активы надо конфисковать в частности для этого. Важно чтобы и принципиальность работала в политических вопросах. Ставка России на деньги, на веру Путина, что он купит все и всех не должна сработать. Возможно ли это? Да, если мир действительно хочет, чтобы война закончилась", - говорится в заявлении.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Территориальные уступки России

Кроме того, Зеленский решительно отверг идею территориальных уступок для прекращения войны.

По его словам, это лишь пауза, которая рано или поздно обернется новыми нападениями.

"Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну - такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины и ответственность России за содеянное.

Может ли РФ пойти на компромисс в войне

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на компромисс, но если его планы разрушатся и он не сможет достичь результата военным путем.

"Путин надеется на силу оружия. А в условиях, когда Путин хочет добиться результата военным путем, он не особо стремится идти на компромисс и садиться за стол переговоров", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий заявил, что война в Украине продлится как минимум еще два года, поэтому рассчитывать на ее скорое окончание или результаты переговоров - не стоит.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время.

В то же время, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины.

