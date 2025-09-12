Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Война в Украине не закончится до конца 2025 года.

Швыдкий сказал, сколько еще продлится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 37 отдельная бригада морской пехоты

Война в Украине закончится еще не скоро

Украинцам не стоит рассчитывать на быстрый результат переговоров с РФ

Война в Украине продлится еще минимум два года, поэтому рассчитывать на ее быстрое окончание или результаты переговоров - не стоит. Такое мнение высказал начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий в эфире телеканала Новини.LIVE.

"Я считаю, что война будет столько продолжаться (2 года - ред.). Это точно не меньше. Не надо рассчитывать на какие-то результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам надо готовиться к этому", - рассказал Швыдкий. видео дня

Он также отметил, что все больше молодых ребят возвращаются в Украину, а это свидетельствует о том, что жизнь там не такая уж и радужная.

К тому же Швыдкий напомнил, что бригады не могут забирать людей из учебных центров или ТЦК, потому что все мобилизованные распределяются Генеральным штабом. Однако, есть альтернатива - пойти добровольно в рекрутинговый центр.

Как может завершиться война в Украине - мнение эксперта

Дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, что наиболее реалистичным сценарием является завершение войны на нынешней линии разграничения.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - сказал Огрызко.

Прогнозы по завершению войны в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнение, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По ее оценке, война России против Украины продлится еще "минимум два года".

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины.

