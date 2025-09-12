Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

Армия Путина имеет продвижение на фронте.

https://glavred.info/front/shturmy-ne-utihayut-rf-podbiraetsya-k-vazhnomu-gorodu-v-doneckoy-oblasti-10697381.html Ссылка скопирована

Аналитики рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, deepstate

Основное:

Противник продвигается в Донецкой области

Враг хочет захватить Краматорск и Славянск

Российские оккупанты продвинулись на Покровском направлении в Донецкой области. Врагу удалось прорваться в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, подтверждают движение российских войск в полях к северу от Белой Горы, расположенной к юго-востоку от Константиновки.

видео дня

Кроме этого, есть визуальные подтверждения тому, что враг продвинулся и на запад вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка в восточной части Нелиповки, а также к посадке к северу от Яблоновки, к юго-западу от Константиновки.

Специалисты также приводят сообщения российских источников о том, что войска РФ захватили Катериновку и продвинулись на север по полям к западу от села, а также к западу от Нелиповки и к юго-западу от Клебан-Быка. Однако, аналитики ISW не могут подтвердить эти заявления.

В Институте изучения войны убеждены, что на этом участке фронта, противник ведет наступление, чтобы захватить Краматорск и Славянск. А главная цель врага - оккупация всей Донецкой области.

Путин готовит "финальную битву" за Донбасс - мнение эксперта

Аналитик Виктор Андрусив предполагает, что российский диктатор Владимир Путин действительно готовит "финальную битву" за Донбасс.

"Мы, правда, уже много видели этих финальных битв, масштабных летних наступлений и все завершалось мелкими продвижениями. Но на этот раз скорее всего так не будет", - написал Андрусив.

По его словам, у российских оккупантов есть, как минимум, два доказательства почему им все может удаться.

"Первый - у них начали удаваться глубокие прорывы. Так мы контратакуем, блокируем, отбиваем, но все чаще они беспрепятственно пробегают километры. Второе - им таки удается пробить наше ПВО. Попадание в Кабмин - это сигнал, что в принципе все объекты становятся им доступными", - объяснил аналитик.

При этом он добавил, что "худшее не позади, а впереди".

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге. Также противник накапливает личный состав для наступления.

Как писал Главред, недавно Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.

В то же время военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас Купянск находится в полуокружении, а в окрестностях города продолжаются бои.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред