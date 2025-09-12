Укр
Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

Марина Фурман
12 сентября 2025, 09:35
Армия Путина имеет продвижение на фронте.
Аналитики рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, deepstate

  • Противник продвигается в Донецкой области
  • Враг хочет захватить Краматорск и Славянск

Российские оккупанты продвинулись на Покровском направлении в Донецкой области. Врагу удалось прорваться в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, подтверждают движение российских войск в полях к северу от Белой Горы, расположенной к юго-востоку от Константиновки.

Кроме этого, есть визуальные подтверждения тому, что враг продвинулся и на запад вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка в восточной части Нелиповки, а также к посадке к северу от Яблоновки, к юго-западу от Константиновки.

Специалисты также приводят сообщения российских источников о том, что войска РФ захватили Катериновку и продвинулись на север по полям к западу от села, а также к западу от Нелиповки и к юго-западу от Клебан-Быка. Однако, аналитики ISW не могут подтвердить эти заявления.

В Институте изучения войны убеждены, что на этом участке фронта, противник ведет наступление, чтобы захватить Краматорск и Славянск. А главная цель врага - оккупация всей Донецкой области.

Путин готовит "финальную битву" за Донбасс - мнение эксперта

Аналитик Виктор Андрусив предполагает, что российский диктатор Владимир Путин действительно готовит "финальную битву" за Донбасс.

"Мы, правда, уже много видели этих финальных битв, масштабных летних наступлений и все завершалось мелкими продвижениями. Но на этот раз скорее всего так не будет", - написал Андрусив.

По его словам, у российских оккупантов есть, как минимум, два доказательства почему им все может удаться.

"Первый - у них начали удаваться глубокие прорывы. Так мы контратакуем, блокируем, отбиваем, но все чаще они беспрепятственно пробегают километры. Второе - им таки удается пробить наше ПВО. Попадание в Кабмин - это сигнал, что в принципе все объекты становятся им доступными", - объяснил аналитик.

При этом он добавил, что "худшее не позади, а впереди".

Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге. Также противник накапливает личный состав для наступления.

Как писал Главред, недавно Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.

В то же время военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас Купянск находится в полуокружении, а в окрестностях города продолжаются бои.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

война в Украине новости Краматорска линия фронта Институт изучения войны
Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

