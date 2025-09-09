У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну

Главной преградой для мира остается нежелание РФ завершить войну, тогда как Китай и США имеют ключевые инструменты влияния на ситуацию, указывает Подоляк.

О чем сказал Подоляк:

Китай имеет рычаги давления, чтобы заставить Кремль закончить войну против Украины

США должны вернуться к роли модератора для давления на Россию

Только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины. Об этом в своем Telegram сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, Китай хорошо осознает, что главной преградой на пути к миру в Украине является нежелание России прекращать войну. Пекин мог бы остановить агрессию одним решением, но ему выгоднее оставаться наблюдателем, ведь его геополитические соперники истощаются, а зависимость его союзников растет - и все это без прямых затрат.

Он также отметил, что США должны снова взять на себя роль модератора и заставить Кремль завершить войну. Иначе придется признать, что мир постепенно переориентируется в сторону Востока.

"Уверен, господин Трамп эти риски четко осознает. Никто не хочет войти в историю как президент, при котором Америка уступила лидерство. Значит, дипломатический процесс в конфигурации сильные США - активная Европа - волевая Украина при участии Китая неизбежен...", - указывает он.

Подоляк подчеркнул, что пока идет ожидание новых переговоров, Украина активно готовится и разворачивает собственное военное производство, получает необходимое вооружение и работает над формированием гарантий безопасности.

"Готовы к миру. Но не к неадекватным "требованиям" РФ...", - резюмирует он.

Сколько еще может длиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, в ближайшие два-три месяца подписания мирного соглашения не стоит ожидать. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он отметил, что ключевым фактором является ситуация на фронте, где для России пока нет патовой позиции.

Эксперт пояснил: если бы оккупанты оказались в условиях, когда невозможно двигаться ни вперед, ни назад, тогда вероятность заключения соглашения была бы значительно выше.

"Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - сказал Ступак.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, массированные удары РФ по Украине еще раз засвидетельствовали отсутствие у российского диктатора Владимира Путина какого-либо стремления к завершению войны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что в ближайшее время перспективы мира остаются далекими, и до Рождества не стоит ожидать существенных сдвигов в урегулировании войны России против Украины.

При этом Путин фактически перешел к новому этапу войны. Символом этого стала атака на здание Кабинета Министров в центре Киева во время одной из крупнейших по масштабу воздушных атак с начала вторжения. Как отмечает The Times, уверенность кремлевского лидера заметно возросла после его визита в Китай, где он обсуждал перспективы сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

