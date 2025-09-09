Укр
"Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

Юрий Берендий
9 сентября 2025, 09:47
430
Удар по заводу "Топаз" в Донецке был оправданным, ведь оккупанты использовали его как ремонтную базу для своей техники, указывает эксперт.
'Не превентивный удар': названа неожиданная цель массированного удара по Донецку
Названа неожиданная цель массированного удара по Донецку / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Лакийчук:

  • Заводы на временно оккупированной Донетчине превращены в площадки по ремонту техники
  • Такие удары ослабят наступательные возможности россиян

Вечером 8 сентября в результате удара по заводу "Топаз" во временно оккупированном Донецке была уничтожена важная ремонтная база, где российские войска восстанавливали свою технику. Об этом сообщил в эфире Еспресо руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он напомнил, что завод "Топаз" был известным предприятием радиоэлектроники и механики, где, в частности, производились украинские "Кольчуги". После 2014 года значительную часть оборудования россияне вывезли, но сам объект продолжали использовать как механическую базу.

видео дня

По словам Лакийчука, практически все заводы на оккупированных территориях превращены оккупантами в ремонтные площадки для восстановления боевой техники, особенно вблизи фронта. Именно поэтому удар по "Топазу" был вполне оправданным и логичным.

"То, что удары наносятся по вражеским объектам на оккупированных территориях - это понятно и это плюс, ведь россияне активизируют наступление на востоке, опираясь на те силы, которые концентрируются в Донецкой области, в районах, захваченных Россией. Это даже уже не превентивный удар, а удар с целью ослабления вражеского наступательного потенциала на всем участке фронта", - добавил Лакийчук.

Какая цель россиян в Донецкой области - мнение эксперта

Как писал Главред, российская армия стремится установить контроль над четырьмя ключевыми промышленными центрами Донетчины - Константиновкой, Славянском, Краматорском и Дружковкой. Это фактически единственная агломерация, где города тесно соединены друг с другом.

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев пояснил, что Россия будет пытаться выдвинуть Украине требование отвести войска из Донецкой области в обмен на отсутствие дальнейшего расширения оккупационной зоны на Сумщине. При этом в Сумской области нет крупных городов, а местный рельеф создает для россиян возможность постепенно расширять зону влияния.

Удары по целям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 сентября серия ударов беспилотниками и ракетами была нанесена по временно оккупированным Донецку, Макеевке и Енакиево. По данным российских СМИ, в Донецке прогремели мощные взрывы и возникли многочисленные пожары.

Также в ночь на 7 сентября взрывы раздавались на территории России. Дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Украина активизировала удары по нефтегазовой инфраструктуре России, и результаты этих атак становятся все более ощутимыми для самих россиян. Как пояснил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, во временно оккупированном Крыму бензин отпускают уже по талонам и не всем желающим. Подобная ситуация наблюдается и в Приморье.

Другие новости:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

война в Украине новости Донецка
