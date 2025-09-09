'Не превентивный удар': названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

О чем сказал Лакийчук:
- Заводы на временно оккупированной Донетчине превращены в площадки по ремонту техники
- Такие удары ослабят наступательные возможности россиян
Вечером 8 сентября в результате удара по заводу "Топаз" во временно оккупированном Донецке была уничтожена важная ремонтная база, где российские войска восстанавливали свою технику. Об этом сообщил в эфире Еспресо руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
Он напомнил, что завод "Топаз" был известным предприятием радиоэлектроники и механики, где, в частности, производились украинские "Кольчуги". После 2014 года значительную часть оборудования россияне вывезли, но сам объект продолжали использовать как механическую базу.
По словам Лакийчука, практически все заводы на оккупированных территориях превращены оккупантами в ремонтные площадки для восстановления боевой техники, особенно вблизи фронта. Именно поэтому удар по "Топазу" был вполне оправданным и логичным.
"То, что удары наносятся по вражеским объектам на оккупированных территориях - это понятно и это плюс, ведь россияне активизируют наступление на востоке, опираясь на те силы, которые концентрируются в Донецкой области, в районах, захваченных Россией. Это даже уже не превентивный удар, а удар с целью ослабления вражеского наступательного потенциала на всем участке фронта", - добавил Лакийчук.
Какая цель россиян в Донецкой области - мнение эксперта
Как писал Главред, российская армия стремится установить контроль над четырьмя ключевыми промышленными центрами Донетчины - Константиновкой, Славянском, Краматорском и Дружковкой. Это фактически единственная агломерация, где города тесно соединены друг с другом.
Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев пояснил, что Россия будет пытаться выдвинуть Украине требование отвести войска из Донецкой области в обмен на отсутствие дальнейшего расширения оккупационной зоны на Сумщине. При этом в Сумской области нет крупных городов, а местный рельеф создает для россиян возможность постепенно расширять зону влияния.
Удары по целям РФ - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 сентября серия ударов беспилотниками и ракетами была нанесена по временно оккупированным Донецку, Макеевке и Енакиево. По данным российских СМИ, в Донецке прогремели мощные взрывы и возникли многочисленные пожары.
Также в ночь на 7 сентября взрывы раздавались на территории России. Дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Украина активизировала удары по нефтегазовой инфраструктуре России, и результаты этих атак становятся все более ощутимыми для самих россиян. Как пояснил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, во временно оккупированном Крыму бензин отпускают уже по талонам и не всем желающим. Подобная ситуация наблюдается и в Приморье.
О персоне: Павел Лакийчук
Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".
Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.
Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
