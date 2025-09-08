'Ждем 200-х генералов': в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дыму

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы, сообщается о поражении завода "Топаз" и пунктов базирования российских военных.

https://glavred.info/war/zhdem-200-h-generalov-v-donecke-progremeli-moshchnye-vzryvy-gorod-v-dymu-10696364.html Ссылка скопирована

В Донецке прогремели мощные взрывы - поражена стратегическая цель / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы

Сообщается о поражении завода "Топаз"

Вечером 8 сентября неизвестные беспилотники и ракеты ударили по оккупированным Донецку, Макеевке и Енакиево. Об этом сообщили руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" и группа Dnipro Osint.

Российские медиа сообщили о серии взрывов в разных районах и многочисленных пожарах.

видео дня

По данным Петра Андрющенко и группы Dnipro Osint, в Донецке вероятной целью стал бывший завод "Топаз", который уже подвергался атакам в 2023 и 2024 годах.

"Донецк. Похоже, завод Топаз вышел из чата надолго. Если не навсегда", - отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Сообщается, что Силы обороны снова попали по месту базирования российских военных, несмотря на то, что это предприятие неоднократно становилось мишенью.

Смотрите видео последствий ударов по Донецку:

/ Фото: скриншот

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" призвал ждать 200-х российских генералов. По его словам, во время комбинированной ракетно-дроновой атаки с применением различных видов вооружения была поражена территория завода, где, вероятно, располагался пункт управления армейского уровня.

"Не знаю Паляница летела или нет, но отрабатывали ракетами нескольких типов и сделали это довольно успешно. Поэтому (нецензурно - вранье) о разбомбленных детских площадках могут засунуть себе куда-то подальше", - резюмирует он.

/ Инфографика: Главред

Удары по Донецку - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июля украинские беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку, вероятной целью стал железнодорожный узел.

30 июня во временно оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов, в результате которых, по данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, могли быть поражены несколько российских военных объектов.

Во время этого же удара по штабу вооруженных сил РФ в Донецке был ликвидирован гвардии полковник Руслан Горячкин, который исполнял обязанности командующего 8-й общевойсковой армии. О его гибели сообщили российские пропагандистские СМИ.

Другие новости:

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - экс-советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе. Председатель Центра Изучения оккупации

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред