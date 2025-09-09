'Все может повториться': бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

О чем сказал Хилюк:
- Россия должна распасться на несколько стран
- Российский режим может сломаться
Россия должна распасться на несколько стран, ведь только так она может перестать представлять угрозу для Украины и мира. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, который три с половиной года провел в российском плену, Дмитрий Хилюк.
Хилюк напомнил слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о том, что уничтожение угрозы со стороны России возможно только в случае распада Российской Федерации на несколько государств.
В то же время, оценивая вероятность такого развития событий, он выразил сомнение.
"Даже не знаю. Эта страна настолько непредсказуема, как показала новейшая история. Сто лет назад царский режим, который формировался в России сотнями лет, был снесен, взамен пришел большевистский режим, и то, что строилось веками, сломалось за считанные годы. Так же все может сломаться и теперь. Как сложатся звезды и обстоятельства - я не знаю. Это зависит от многих факторов, которые трудно или невозможно спрогнозировать", - отметил он.
Журналист добавил, что остается только надеяться на падение этой империи, ведь все остальные уже исчезли с карты мира, и именно Россия остается последней.
Дмитрий Хилюк новости - что известно об условиях в российском плену
Напомним, как ранее сообщал Главред, журналист Дмитрий Хилюк, который провел три с половиной года в российском плену, поделился своим видением того, когда может завершиться война, развязанная Россией против Украины.
Он вспомнил, что оккупанты не сообщали, куда именно вывозят пленных из Киевской области, а обещания скорой "проверки" оказались лишь ловушкой, которая обернулась многолетним пленом в глубине РФ.
Кроме того, Хилюк рассказал и о пытках, которым ему пришлось подвергнуться в российских тюрьмах.
О персоне: Дмитрий Хилюк
Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.
