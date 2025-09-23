Укр
Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

Виталий Кирсанов
23 сентября 2025, 11:47
Подозреваемый знал, что направление лазерной указки в сторону вертолета Трампа было опасно для всех, кто находился на борту.
Кратко:

  • Злоумышленник признался, что направил лазер в сторону вертолета
  • За такое преступление грозит срок до пяти лет и штраф в размере $250 тыс

В Вашингтоне арестовали 33-летнего Джейкоба Сэмюэла Уинклера, подозреваемого в атаке с помощью лазерной указки на вертолет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Вечером 20 сентября офицер Секретной службы заметил мужчину, идущего рядом с Белым домом. Он был без рубашки и "громко разговаривал сам с собой". Из-за недостаточного освещения на улице офицер направил в сторону подозреваемого фонарик для "дальнейшего наблюдения", тот в ответ начал светить лазером.

видео дня

"Красный лазерный луч попал служащему в глаза и на короткое время дезориентировал его", - говорится в материалах делах.

Однако ему удалось задержать мужчину, он также отобрал у него указку и надел наручники. Следователи обнаружили у обвиняемого нож.

После задержания Уинклер встал на колени и сказал: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом", "Я приношу извинения Дональду Трампу", передает NBC News.

Офицер утверждает, что подозреваемый знал, что направление лазерной указки в сторону вертолета Трампа было опасно для всех, кто находился на борту. В материалах дела уточняется, что действия Уинклера создали риск "внезапной слепоты и дезориентации пилота, особенно во время полета на малой высоте вблизи других вертолетов (полиции парка США, Корпуса морской пехоты США) и Вашингтонского аэропорта".

В ходе допроса Уинклер признался, что направил лазер в сторону вертолета. При этом он заявил, что не знал о запрете на такие действия. По словам подозреваемого, он направляет лазер "на все, что угодно, например, на знаки остановки".

NBC News напоминает, что наведение лазерной указки на самолет - федеральное уголовное преступление, за которое может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере $250 тыс.

Покушение на Дональда Трампа

14 июля 2024 года во время митинга Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь.

Впоследствии стало известно, что нападающим оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

На инцидент сразу отреагировала и Украина. Президент Владимир Зеленский, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

15 сентября 2024 года во Флориде вблизи поля для гольфа, где Дональд Трамп играл в гольф, произошла стрельба. Политик был в безопасности.

