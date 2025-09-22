Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встреч

Президент Украины примет участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский прибыл в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в Нью-Йорк

Президент Украины встретится с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в США. Самолет приземлился в Нью-Йорке. Это лично подтвердил лидер государства.

Зеленский примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Также запланировано его участие в первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение детей и саммите Крымской платформы. В этом году Крымский саммит впервые вышел на глобальный уровень.

видео дня

"Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели", - написал Зеленский.

Всего запланированы почти два десятка встреч в течение следующих нескольких дней.

"Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!" - отметил президент.

Смотрите видео с визитом Владимира Зеленского в США:

Зеленский прибыл в США / фото: скриншот

Кто будет принимать решение о мире - мнение эксперта

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что решение об окончании войны будут принимать не в Москве. По его мнению, стоит говорить не с РФ, а с США и Китаем. По его словам, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

"Решение об окончании войны будут принимать не в Кремле. Решение об окончании войны будут принимать в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять... Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения о дальнейшей судьбе украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп считает, что организовать ее будет нелегко.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. Переговоры по завершению войны находятся на последних 10 ярдах пути, именно поэтому они такие тяжелые.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил: если Европа "сделает свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

