Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встреч

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2025, 23:30
49
Президент Украины примет участие в Генеральной Ассамблее ООН.
Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в Нью-Йорк
  • Президент Украины встретится с Дональдом Трампом
  • Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в США. Самолет приземлился в Нью-Йорке. Это лично подтвердил лидер государства.

Зеленский примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Также запланировано его участие в первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение детей и саммите Крымской платформы. В этом году Крымский саммит впервые вышел на глобальный уровень.

видео дня

"Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели", - написал Зеленский.

Всего запланированы почти два десятка встреч в течение следующих нескольких дней.

"Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!" - отметил президент.

Смотрите видео с визитом Владимира Зеленского в США:

зеленский
Зеленский прибыл в США / фото: скриншот

Кто будет принимать решение о мире - мнение эксперта

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что решение об окончании войны будут принимать не в Москве. По его мнению, стоит говорить не с РФ, а с США и Китаем. По его словам, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

"Решение об окончании войны будут принимать не в Кремле. Решение об окончании войны будут принимать в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять... Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения о дальнейшей судьбе украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп считает, что организовать ее будет нелегко.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. Переговоры по завершению войны находятся на последних 10 ярдах пути, именно поэтому они такие тяжелые.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил: если Европа "сделает свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Зеленский Генассамблея ООН
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встреч

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встреч

23:30Политика
"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:31Мир
Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

21:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Последние новости

23:30

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встреч

22:57

"Ленивый" способ: как превратить листья в "черное золото" всего за одну осеньВидео

21:31

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:21

Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

21:17

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
21:08

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

20:54

Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

Реклама
20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

Реклама
18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

Реклама
15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять