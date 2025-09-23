Укр
Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

Юрий Берендий
23 сентября 2025, 17:13
США не вводят жесткие санкции против России, чтобы сохранить возможность выступать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, указывает Рубио.
Почему США не вводят санкции против России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон воздерживается от введения жестких санкций против России. В эфире NBC News он заявил, что это помешало бы его роли посредника между Москвой и Киевом, передает Sky News.

"Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена", - сказал Рубио.

Госсекретарь США также не исключает, что Вашингтону все же придется ввести более жесткие санкции против России в будущем. Его заявление прозвучало на фоне последних российских провокаций в Европе.

Госсекретарь США Рубио заявил, что в будущем Вашингтону, вероятно, придется прибегнуть к более строгим санкциям против России. Его слова прозвучали на фоне последних российских провокаций в Европе и заявлений НАТО о масштабности угроз со стороны РФ.

В то же время он резко раскритиковал европейские государства за продолжение закупок российской нефти и газа, назвав это "абсурдом". Рубио призвал союзников прилагать больше усилий для усиления давления на Москву.

"Некоторые страны просят США ввести больше санкций, но есть государства в Европе, которые делают недостаточно, поэтому, думаю, они должны действовать активнее", - утверждает он.

Как санкции США могут повлиять на Россию - мнение эксперта

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя возможные шаги США и Европы в отношении России, отметил, что товарооборот между Вашингтоном и Москвой является минимальным. Именно поэтому США не выдвигают прямых санкций против РФ, а сосредотачиваются на опосредованных ограничениях, направленных на третьи страны, в частности Китай и Индию.

Он также напомнил, что президент США призывает европейских партнеров к более решительным действиям, в частности - к отказу тех стран ЕС, которые до сих пор покупают российские энергоносители, от этой практики.

По мнению Новака, при наличии политической воли Вашингтон имеет возможность ввести немало действенных санкций - как прямых, так и косвенных, в том числе в банковской и энергетической сферах России.

"Какими могут быть американские энергетические санкции, если США не покупают российские нефть и газ? Оборудование, техника, инструменты, программное обеспечение в энергетике в основном американские. Полный запрет на продажу России любой техники и оборудования будет серьезным ударом по российской экономике, особенно сейчас, когда Украина так эффективно наносит удары по российским энергетическим объектам. Если полностью отрезать Россию от возможности импортировать оборудование, это будет болезненным ударом, потому что она не сможет восстанавливать то, что сейчас ВСУ успешно уничтожают или выводят из строя", - добавил Новак.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты теперь ведут себя очень нагло в отношении Европы и могут продолжать эскалацию, пытаясь принудить европейские страны сократить помощь Украине, а не напрямую провоцировать НАТО. Такую оценку дал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По словам аналитика разведки США Ребекки Коффлер, угроза ядерной войны сейчас на высоком уровне - Путин фактически держит палец на "ядерной кнопке". Пролет российских дронов над Польшей и Румынией и вторжение МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии она расценивает как опасную эскалацию со стороны Кремля. Она указывает на то, что Путин, вероятно, проверяет реакцию НАТО и стремится снизить чувствительность европейцев к нарушениям их суверенитета, пишет The Telegraph.

Немецкий профессор военной истории Зенке Найтцель отмечает, что теоретически Россия могла бы атаковать одну из стран НАТО сейчас, потому что имеет достаточные ресурсы. Однако, по его мнению, Москва не решится на это до тех пор, пока украинские силы сохраняют способность наносить глубокие удары по российским целям, в частности по нефтяной инфраструктуре.

Об источнике: Sky News

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

