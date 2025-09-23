На грани катастрофы: The Telegraph о пике угрозы ядерной войны

Россия смоделировала нанесение тактического ядерного удара. За этим наблюдал диктатор Владимир Путин в военной форме.

Владимир Путин использует ядерный шантаж / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

Россия смоделировала нанесение тактического ядерного удара

РФ действительно рассматривают ядерное оружие как боевой потенциал

Российский диктатор Владимир Путин держит палец на ядерной кнопке. Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне.

По словам аналитика военной разведки США Ребекки Коффлер, пролет российских дронов над Польшей и Румынией, а также залет российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии является опасной эскалацией со стороны Кремля. Путин, вероятно, стремится понять, как НАТО будет реагировать на провокации, а также снизить чувствительность европейцев к нарушениям их суверенитета, пишет The Telegraph.

Риск ядерной войны

Она напомнила, что на прошлой неделе во время учений "Запад-2025" Россия смоделировала нанесение тактического ядерного удара. За этим наблюдал диктатор Путин в военной форме.

"Многие считают, что ядерная война сегодня невозможна. Как бывший офицер разведки Министерства обороны США, который руководил "красными командами" в военных учениях, симулировавших конфликт между Россией и НАТО, я здесь, чтобы объяснить вам, почему это неправильно. Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне. "Немыслимое" является более реальным, чем большинство готово признать", - отметила она.

Она считает, что ни РФ, ни НАТО не хотят прямого конфликта, но поскольку война в Украине продолжается, риск "непреднамеренной эскалации по недоразумению стремительно растет".

"Россияне регулярно практикуют санкционирование ударов ядерным оружием в рамках военных учений, когда Путин "нажимает кнопку", поскольку считают, что их лидер должен быть психологически готов к этому действию. Это результат важного урока, усвоенного во времена советской эпохи. Говорят, что в 1972 году тогдашний генеральный секретарь Леонид Брежнев "дрожал", когда его попросили нажать кнопку во время командно-штабных учений, имитирующих войну с США. Он постоянно спрашивал своего министра обороны Андрея Гречко, "точно ли это учения", - рассказала Коффлер.

/ Инфографика: Главред

Ядерный шантаж РФ

Это, по ее словам, не означает, что Путин хочет ядерной войны, однако он и Генштаб ВС РФ действительно рассматривают ядерное оружие как боевой потенциал, а не просто как психологическое оружие.

"Самое главное, что сейчас между НАТО и Россией нет никакого доверия. Давние опасения Москвы относительно того, что США стремятся к смене режима в России, усиливаются частыми комментариями западных чиновников, которые открыто заявляют или намекают на свое намерение победить российскую армию, подорвать ее экономику и отстранить Путина от власти. Украинские удары по российской ядерной триаде, в частности по стратегическим бомбардировщикам, которые являются центральным элементом российской стратегии сдерживания и обороны, вероятно, еще больше усилили эти опасения", - добавила она.

Ядерные угрозы Лукашенко: что известно

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил мнение, что Россия не потерпит поражения в войне против Украины, поскольку подобный исход "обойдется слишком дорого для всех сторон". По его словам, Москва не проиграет, в том числе из-за наличия ядерного арсенала.

В интервью изданию Time белорусский лидер отметил, что в случае достижения "разумных" компромиссов и начала переговоров, Россия якобы больше не будет вести войну с Украиной.

Ранее в РФ заговорили о модернизации ядерного щита. Глава "Росатома" заявил о необходимости модернизации ядерного потенциала РФ.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдал. Основатель проекта "Реальная история" раскрыл всю правду о третьем в мире ядерном арсенале и почему от него отказались.

