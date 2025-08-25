Укр
В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

Руслана Заклинская
25 августа 2025, 09:26
Глава "Росатома" зявил о необходимости модернизации ядерного потенциала РФ.
В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за 'колоссальных угроз' - СМИ
Россия заговорила о модернизации ядерного щита / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ стремится обновить ядерные возможности на фоне "колоссальных угроз" со стороны Запада
  • Ключевой гарантией суверенитета РФ является "ядерный щит"
  • "Ядерный щит" должен быть усовершенствован в ближайшие годы

Россия якобы сталкивается с "колоссальными угрозами" со стороны Запада, из-за чего нуждается в модернизации своего ядерного потенциала. Такое заявление сделал генеральный директор российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, пишет Fox News.

Лихачев отметил, что нынешняя геополитическая ситуация является "временем колоссальных угроз для существования" России. По его мнению, ключевая гарантия суверенитета РФ - это "ядерный щит, который также является мечом".

Также Лихачев заявил, что российские власти осознают, что "ядерный щит должен быть только усовершенствован в ближайшие годы". В то же время директор "Росатома" не уточнил, какие именно обновления планируется внести в ядерную программу "Щит".

В Fox News отметили, что сейчас Россия и США контролируют около 90% мирового ядерного арсенала. Москва хранит почти 4400 ядерных боеголовок, из которых более 1500 стратегически развернуты, тогда как США имеют более 3700 боеголовок, 1400 из которых развернуты, сообщает Ассоциация контроля над вооружениями.

В то же время срок действия последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием "Новый старт" приближается к завершению. Владимир Путин объяснил выход из договора тем, что США якобы разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов, что подрывает баланс договоренностей.

1710345812-6249.jpg
Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Применит ли РФ ядерное оружие

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает маловероятным применение Россией ядерного оружия против Украины. По его словам, "ящик Пандоры вряд ли кто-то рискнет открыть". Жданов пояснил, что Путин стремится завоевать Украину, а не создавать радиоактивный хаос, который может угрожать даже Москве.

"Российские пропагандисты рисуют картину, что ядерное облако в случае удара пойдет на Европу, но оно может пойти и на Москву. Если ты хочешь что-то завоевать, ты это портить не будешь - товар надо беречь", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Ядерные угрозы РФ - новости по теме

Напомним, Россия готовится к новому испытанию крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой и реакторным двигателем. Ракета находится в разработке с 2017 года и стартует с ракеты-носителя, после чего активируется ядерный реактор.

Также недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой ультиматум от президента США приближает мир к войне и пригрозил применением советской автоматической системы ядерного удара "Периметр". В ответ Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки, подчеркнув, что слова имеют большое значение и могут повлечь непреднамеренные последствия.

Как сообщал Главред, заявления Дмитрия Медведева в отношении США являются примером ядерного шантажа со стороны Кремля. Аналитики Института изучения войны считают, что риторика Медведева и совместные выступления Путина и Лукашенко используются как информационная тактика "рефлексивного контроля" для давления на Запад и создания паники

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

новости России ядерное оружие ядерная программа ядерное вооружение Росатом ядерная угроза
