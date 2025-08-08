На фоне мирных планов Трампа: Россия готовится к запуску ядерной ракеты, детали

Кратко:
- Россия готовится к испытанию ракеты Буревестник
- Воздушное пространство возле Новой Земли закрыли с 7 по 12 августа
Страна-оккупант Россия в ближайшие дни может провести новое испытание крылатой ракеты Буревестник, которая оснащена ядерной боеголовкой и реакторным двигателем.
Россия закрыла воздушное пространство возле Новой Земли
В материале The Barents Observer говорится, что военные чиновники уже закрыли воздушное пространство в радиусе 500 километров вдоль западного побережья архипелага Новая Земля. Пространство будет закрыто с 7 по 12 августа. Несколько кораблей отправились на наблюдательные позиции в Баренцевом море.
Что показали спутниковые снимки
Как пишут журналисты, 8 августа вступило в силу предупреждение о временных изменениях или ограничениях в воздушном пространстве. Оно продлится до вечера 12 августа.
Указывается, что подготовка на полигоне Панково идет уже несколько недель. Спутниковые снимки зафиксировали работу судов и самолетов, что демонстрирует активизацию деятельности.
Ракета Буревестник – что о ней известно:
Буревестник – российская межконтинентальная ракета глобальной дальности, оснащенная ядерной энергетической установкой. Ракет находится в разработке и испытывается на Новой Земле как минимум с 2017 года.
Старт ракеты производится с помощью ракеты-носителя, затем активируется ядерный реактор.
Еще во вторник над Баренцевым морем был замечен американский самолет WC-135R Constant Phoenix - "ядерный детектор", который может обнаруживать радиоактивные изотопы в атмосфере.
Разведка Норвегии уже предупредила, что испытание подобных ракет приводят к рискам аварий и локальным радиоактивным выбросам. Как уже было в 2019 году во время инцидента у Ненокси: тогда погибли сотрудники Росатома, а в Северодвинске был зафиксирован уровень радиации, превышающий норму в 20 раз.
Об источнике: The Barents Observer
The Barents Observer – интернет-газета из Норвегии, которая публикует различные аналитические и новостные материалы о Баренцевом регионе. Статьи выходят на английском, русском и китайском языках. Редакция находится в Киркинесе и принадлежит журналистам, пишет Википедия.
