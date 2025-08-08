На фоне мирных планов Трампа: Россия готовится к запуску ядерной ракеты, детали

Россия уже в ближайшие дни может провести новое испытание крылатой ракеты Буревестник.

https://glavred.info/world/na-fone-mirnyh-planov-trampa-rossiya-gotovitsya-k-zapusku-yadernoy-rakety-detali-10688159.html Ссылка скопирована

Россияне собираются провести испытание ядерной ракеты Буревестник с 7 по 12 августа - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Rawpixel

Кратко:

Россия готовится к испытанию ракеты Буревестник

Воздушное пространство возле Новой Земли закрыли с 7 по 12 августа

Страна-оккупант Россия в ближайшие дни может провести новое испытание крылатой ракеты Буревестник, которая оснащена ядерной боеголовкой и реакторным двигателем.

Россия закрыла воздушное пространство возле Новой Земли

В материале The Barents Observer говорится, что военные чиновники уже закрыли воздушное пространство в радиусе 500 километров вдоль западного побережья архипелага Новая Земля. Пространство будет закрыто с 7 по 12 августа. Несколько кораблей отправились на наблюдательные позиции в Баренцевом море.

видео дня

Что показали спутниковые снимки

Как пишут журналисты, 8 августа вступило в силу предупреждение о временных изменениях или ограничениях в воздушном пространстве. Оно продлится до вечера 12 августа.

Указывается, что подготовка на полигоне Панково идет уже несколько недель. Спутниковые снимки зафиксировали работу судов и самолетов, что демонстрирует активизацию деятельности.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ракета Буревестник – что о ней известно:

Буревестник – российская межконтинентальная ракета глобальной дальности, оснащенная ядерной энергетической установкой. Ракет находится в разработке и испытывается на Новой Земле как минимум с 2017 года.

Старт ракеты производится с помощью ракеты-носителя, затем активируется ядерный реактор.

Еще во вторник над Баренцевым морем был замечен американский самолет WC-135R Constant Phoenix - "ядерный детектор", который может обнаруживать радиоактивные изотопы в атмосфере.

Разведка Норвегии уже предупредила, что испытание подобных ракет приводят к рискам аварий и локальным радиоактивным выбросам. Как уже было в 2019 году во время инцидента у Ненокси: тогда погибли сотрудники Росатома, а в Северодвинске был зафиксирован уровень радиации, превышающий норму в 20 раз.

Трамп отправил ближе к России ядерные подлодки – новости по теме:

Как сообщал Главред, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за ультиматума Кремлю. Медведев пригрозил Штатам прямой войной с Россией.

Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Однако Медведев решил не следить и пригрозил Трампу ядерным оружием.

Впоследствии Трамп отправил две атомные подлодки ближе к берегам России.

"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - сказал Дональд Трамп.

Другие новости:

Об источнике: The Barents Observer The Barents Observer – интернет-газета из Норвегии, которая публикует различные аналитические и новостные материалы о Баренцевом регионе. Статьи выходят на английском, русском и китайском языках. Редакция находится в Киркинесе и принадлежит журналистам, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред